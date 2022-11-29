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Peş peşe indirim! Mazota indirim mi geliyor? 29 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Peş peşe indirim! Mazota indirim mi geliyor? 29 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıtta dalgalanmalar devam ederken tabela bir kez daha değişiyor. Motorine indirim mi geliyor? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...