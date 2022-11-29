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- Peş peşe indirim! Mazota indirim mi geliyor? 29 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
Peş peşe indirim! Mazota indirim mi geliyor? 29 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
- 29.11.2022 - 10:57
- Güncelleme : 29.11.2022 - 10:58
Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Benzin grubunda ise son zamanlarda üst üste indirim haberleri geliyordu.
Son olarak 28 Kasım 2022 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 82 kuruş indirim yapıldı.
Peş peşe gelen indirim ve zam haberlerinden sonra vatandaşlara motorin için sevindiren haber geldi. Arama motorlarında yeni akaryakıt fiyatları sorgulanıyor.
Motorine indirim mi geliyor?
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 58 kuruş daha indirim gelmesi bekleniyor.
İstanbul 29 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Motorin litre fiyatı 23,09 TL
Benzin litre fiyatı 20,17 TL
LPG litre fiyatı 10,54 TL
Ankara 29 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Motorin litre fiyatı 23,21 TL
Benzin litre fiyatı 20,33 TL
LPG litre fiyatı 10,79 TL
İzmir 29 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Motorin litre fiyatı 23,27 TL
Benzin litre fiyatı 20,34 TL
LPG litre fiyatı 10,54 TL