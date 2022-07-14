Hayvanları Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle petshoplarda bugün itibariyle kedi ve köpeklerin vitrine konularak satışı yasaklandı. Satışlar internet üzerinden yapılacak.

Resmi Gazete'de 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile bugün itibariyle petshoplarda kedi ve köpeklerin vitrine konularak satışı yasaklandı.

Petshop işletmesi sahipleri satışı yapılacak hayvana ait bilgi ve fotoğrafların internete yüklenerek satışını gerçekleştirebilecek.

Hayvanlar çiftliklerde tutulacak

Hayvanlar ise petshop sahipleri tarafından belirlenecek çiftliklerde tutulacak. Denetimler ise Tarım ve Orman İl Müdürlükleri tarafından yapılacak.

Vitrinde satış yapanlara 2 bin 43 TL para cezası uygulanacak

Vitrinden kedi ve köpek satışı yapanlara 2 bin 43 TL para cezası uygulanacak.

Bugün itibariyle vitrinden kaldırıldılar

Kanunun bugün yürürlüğe girmesiyle birlikte petshop vitrinlerindeki kedi ve köpeklerın kaldırıldığı gözlendi. Petshop mağazalarından sadece birinde vitrinde tutulan kedinin de daha önce satıldığı, sahibi gelinceye kadar bekletildiği öğrenildi.

Petshop vitrinlerinden kedi ve köpekler kaldırıldı VİDEO

"Vitrinden kalkarsa, merdiven altına iner"

Evcil hayvan mağazası sahibi Okan Alp, yasağın kendilerine kötü yansıdığını ifade ederek "Dükkanı boşalttık. Kedi ve köpek satışının yasaklanmasının sonucu kötü olacak, merdiven altına inecek. Burada hayvanları veteriner kontrol edip veriyordu. İnternetten satış yapılacak. Fakat köpeğe bir şey olduğunda karşında muhattap bulamayacaksın. Sonuçları daha kötü olacak. Müşteri katalogdan bakacak, beğenecek. Sipariş üzerine köpek getireceğiz, faydalı bir uygulama değil." diye konuştu.

"İnternet üzerinden satış yapacağız"

DHAya konuşan bir diğer petshop sahibi Yaşar Solgun ise "Kedi-köpek satabileceğiz ama, internet üzerinden. Örneğin çiftlikten bize gelecek fotoğraflar ve videolar müşteriye gösterilecek. Beğendikleri hayvan için kapora alınacak, adresine teslim edeceğiz. Bu satışlar çiftlik belgeli olduğu zaman, izin belgesi olan petshoplar satabilecek. İnternetten de satışımız olacak ama, çiftlik belgesi ve kaydı olmak şartıyla. Şimdi normalde internette kedi köpek satılıyor biliyorsunuz. Artık bunlara da tabii devletimiz illaki bir önlem bulacak. Kedi ve köpek sadece dükkanda bulundurulamayacak." ifadelerini kullandı.