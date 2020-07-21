Pınar Gültekin'in acılı babası konuştu

Muğla'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in acılı babası Sadık Gültekin, kızının "canavarca" ve "vahşice" öldürüldüğünü söyledi.

Muğla Ula'da 5 gün önce kaybolan ve eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in acılı babası Sadık Gültekin konuştu.

"KIZIM VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ"

Acılı baba Gültekin, gazetecilere, kızının 6 yıldır üniversite eğitimi için Muğla'da olduğunu söyledi. Kızının "canavarca", "vahşice" öldürüldüğünü belirten Gültekin, "Kızımın cenazesini almaya geldim. DNA testi için 15 gün burada bekleyeceğimizi söylüyorlar." dedi.

Gültekin, cinayeti aydınlatan jandarma ve emniyet ekiplerine teşekkür etti.

"YAŞANAN OLAY HERKESİN BAŞINA GELEBİLİR"

Genç kızın ağabeyi Vedat Gültekin de kız kardeşinin üniversite okurken öldürüldüğünü kaydetti. Zanlının kardeşine kendini bekar olarak tanıttığını, evlenmek istediğini söylediğini anlatan Gültekin, "Sonra kız kardeşim kendisinin evli olduğunu öğrenince, bir daha kendisiyle iletişime geçmemesini, aramamasını söylüyor ancak zanlı kardeşimi öldürüyor. Yaşanan olay herkesin başına gelebilir. Bugün benim kardeşimin başına geldi, yarın başkasının annesinin, kardeşinin başına gelebilir. Kardeşim kendi halinde, çok iyi kalpli, kimseye zararı olmayan biriydi." dedi.

Pınar Gültekin'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine gönderildi. Genç kızın tabutu cenaze aracına taşınırken, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Acılı baba Sıddık Gültekin, "Herkesten Allah razı olsun" diyerek, kızının cenazesini toprağa vermek için Bitlis'e gitmek üzere yola çıktı.

Öte yandan Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın, cinayeti işledikten sonra cesedi yakmak için benzin istasyonundan benzin aldığı görüntüler, güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Pınar'ın katilinin benzin istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı- İZLE