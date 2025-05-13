PKK kendini feshetti: İşte dünyadan benzer terör tasfiye örnekleri

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Terörsüz Türkiye hayalinde sonuca bir adım daha yaklaşıldı.

2024 yılının 1 Ekim'inde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de DEM sıraları ile tokalaşmasıyla başlayan süreç, PKK'nın kendini feshetmesiyle yeni bir dönemece girdi.

47 yıllık kanlı terör örgütü, fesih ve silah bırakma kararını ilan etti.

Barışa bir adım daha yaklaşılırken gündemde yol haritasının içeriği var.

Örgüt militanları dağdan nasıl inecek, silahlar nerede kime teslim edilecek, yönetim kadrosuna ne olacak soruları, kamuoyunun gündeminde.

İşte bu kapsamda Türkiye'nin önündeki sürece örnek teşkil edebilecek dünyadan örnekler dikkat çekiyor.

Türkiye'nin yaşadığı terör sorununa en yakın terör örgütlerinin nasıl son bulduğu, silahları nasıl teslim ettiği, süreçlerin zamana nasıl yayıldığı adeta birer örnek olarak mazide duruyor.

İşte o örnekler.

İSPANYA'DA TERÖR 2011'DE BİTTİ

İspanya'nın başındaki bela ETA...

İspanya'nın kuzeyindeki ve Fransa'nın güney batısında bulunan Bask bölgesinin bağımsızlığı için 1959'da kurulan ve bağımsız ülke kurmak için kanlı eylemlere girişen örgüt fesih kararını 2011 yılında aldı.

SİLAHLARIN BULUNDUĞU DEPOLARIN YERİNİ BİLDİRDİLER

1968 ve 2011 yılları arasında kanlı eylemlerde bulunan ve toplamda 829 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ETA, fesih kararından sonra 2017'de silahlarını teslim etti.

9 Nisan 2017'de artık tamamen silahları bırakıp silahların bulunduğu 8 adet depoyu açıklayarak süresiz ateşkes ilan etti.

İRA SİLAHLARINI 2005'TE TESLİM ETTİ

İngiltere'den ayrılık için kurulan İRA bir başka örnek.

Kuruluş tarihi 1919'a dayanan, 90'lı yıllarda kendini yenileyen ve Kuzey İrlanda'nın İngiltere'den ayrılığı için silahlı mücadeleye girişen Avrupa'nın kalbindeki bu terör örgütü de 1998'de silah bırakma kararı aldı.

Birçok kanlı eyleme karışan örgüt, silahlarını 2005 yılında teslim ederek tarihe karıştı.

GÜNEY AMERİKA'DAN ÖRNEK: FARC

Kendini fesheden terör örgütlerinden bir örnek de Güney Amerika'dan...

Kolombiya'da 1964 yılında kurulan FARC ile devlet arasındaki çatışmaların geçmişi daha da eski tarihlere dayandırılıyor.

Devlet ile örgüt arasında 80'li yıllar ve 2000'li yıllar başta olmak üzere birçok barış girişiminde bulunuldu.

Fakat nihayet barış 2016'da geldi.

Barışa dair hazırlanan plan, 2 Ekim 2016'da referandumla halka soruldu.

Plan, yüzde 50,2'lik bir oranla reddedildi.

NOBEL GETİREN BARIŞ

Ancak yapılan eleştiriler doğrultusunda gözden geçirilen yeni yasal düzenleme, Kasım 2016'da kabul edilerek yürürlüğe girdi.

FARC, bu gelişmenin ardından 2017 yılında silahlarını teslim etti.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, barışa katkıları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.