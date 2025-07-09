PKK silah bırakıyor: tv100 ekibi örgütün silah bırakacağı köyde

Adım adım terörsüz Türkiye inşa ediliyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir haftaya girildi.

Bu kapsamda da sabah saatlerinde Abdullah Öcalan'dan videolu mesaj geldi.

Öcalan'ın silah bırakma mesajının ardından da PKK'nın 11 Temmuz cuma günü silah bırakması bekleniyor.

SİLAHLAR ATEŞE VERİLECEK

27 Şubat'ta okunan mektubun ardından PKK mayıs ayında 12. Kongresi'ni toplamış, fesih ve silah bırakma kararı almıştı.

Yapılan çağrıda, "Kendinizi feshedin. Tüm kademeler silah bıraksın" denilmişti.

DEM Parti heyetinin İmralı adası ziyareti sonrası 7 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etmişti.

11-13 Temmuz tarihleri arasında PKK terör örgütüne mensubu bir grubun Irak’ın kuzeyinde sembolik olarak silahlarını ateşe atarak “silahlara veda” etmeye başlayacağı bir takvim devreye girdi.

GÖZLER CUMA GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Örgütün silah bırakacağı köye giden tv100 muhabiri Canan Altıntaş, "PKK'nın ilk silah bırakma törenine ilişkin görüntülerin televizyonlardan canlı yayımlanması planlanıyordu.Ancak "güvenlik" gerekçesiyle, canlı yayın kararından vazgeçildiği duyuruldu." ifadelerini kullandı.

30 PKK'LI KÖYE GELECEK

İddiaya göre öncelikle 30 PKK'lının köye geleceğini aktaran Altıntaş, bu kentin Kandil'e çok yakın olduğu için seçildiğini, silahların burada bırakılacağını ve ardından imha edileceğini dile getirdi.

Kandil eteklerinde 14 kamp olduğunu dile getiren Altıntaş, " Mahmur Kampı 1998 yılında BM tarafında mülteciler için açılmıştı. Ancak burası PKK için büyük kamplardan birisi oldu. Bu kamplar PKK'nın hazırlıklarını yaptığı kamplardı" dedi.

MİT'İN DENETİMİNDE OLACAK

Silah bırakmanın ve imhanın MİT'in gözetiminde olacağını söyleyen Altıntaş, köylülerin artık güvenlik konusunda endişe duyduklarını ve özellikle Kandil'e yakın köylülerin bu haberi merakla beklediğini ifade etti.

Silahların bırakılmasından ve kampların boşaltılmasından sonra TSK arama tarama faaliyeti yürütecek, ardından o kamplar boşaltıldıktan sonra peşmergeye teslim edilecek.