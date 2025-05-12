PKK'nın fesih kararı dünya basınında

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Türkiye yarım asırlık terör belasından kurtuluyor!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle başlatılan Terörsüz Türkiye hedefi için beklenen tarihi adım atıldı.



SİLAH BIRAKTILAR

Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonucu 12. kongresini düzenleyen terör örgütü PKK, kongrede alınan karar ile birlikte silah bıraktıklarını ve örgütün kendini feshettiğini açıkladı.

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KARAR DÜNYA BASININDA

Türkiye için yeni bir devrin başlayacağı bu açıklama, dünya basınında da geniş yankı buldu.

REUTERS- TÜRKİYE TERÖRE ALAN TANIMADI

İngiliz basınının köklü gazetelerinden Reuters, PKK'nın fesih kararını 'PKK kendini feshetti, Türkiye’ye yönelik silahlı isyan sona erdi' başlığıyla duyurdu.

"Türkiye, sınır ötesi operasyonları ve istikrarlı güvenlik politikalarıyla teröre alan tanımadı." vurgusuyla yayınlanan haberde, Ankara’nın kararlı duruşunun, sadece Türkiye içinde değil Irak ve Suriye gibi çevre ülkelerde de etkisini gösterdiği belirtildi.

Haberde ayrıca, terör örgütünün dağılmasıyla birlikte Türkiye’nin 40 yılı aşkın bir süredir süren terör belasından kurtulma yolunda tarihi bir virajı geride bıraktığı ifade edildi.

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SKY NEWS- 40 YILLIK SİLAHLI ÇATIŞMA SONA ERDİ

İngiltere merkezli Sky News, terör örgütü PKK’nın kendini fesih kararını, "PKK kendini feshetti, 40 yıllık silahlı çatışma sona erdi" başlığıyla yayınladı.

Haberde, bu gelişmenin sadece Türkiye açısından değil, Suriye gibi komşu ülkelerde de siyasi ve güvenlik dengelerini etkileme potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.

BLOOMBERG: TARİHİ ADIM TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL GÜÇ OLMA HEDEFLERİNİ GÜÇLENDİREBİLİR

Amerika merkezli Bloomberg haber ajansı, PKK'nın fesih kararını "40 yıllık savaş sona erdi" başlığıyla manşetine taşıdı

Bloomberg, "PKK, Türkiye'ye karşı 40 yıldır süren özerklik mücadelesine son vererek silah bırakmayı kabul etti. Bu tarihi adım, NATO üyesi Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebilir." ifadelerine yer verdi.

LE FİGARO- TERÖRLE MÜCADELEDE BİR DÖNÜM NOKTASI

Fransız medyasının en çok takip edilen kanalı Le Figaro, haberi "PKK kendini feshetti ve silahlı mücadeleye son verdi" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Haberde, PKK'nın 12. kongresinde örgütün yapısını feshetme ve silahlı mücadelenin sona erdirilmesine karar verildiği belirtildi.

Ayrıca PKK'nın bu açıklaması, Türkiye’nin 40 yıldan fazla süren terörle mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olarak vurgulandı.

DİE PRESE- TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞILDI

Alman basınından Die Presse gazetesi haberi, PKK'nın fesih kararını "Kürt yeraltı örgütü PKK kendini feshediyor" başlığıyla duyuruldu.

Haberde, Terörsüz Türkiye hedefine bir adım daha yaklaşıldığı ifade edildi.