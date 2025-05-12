Terör örgütü PKK fesih kararını açıkladı: Silahlar bırakıldı

Türkiye'nin yaklaşık 50 yıldır mücadele ettiği terör sorunu, önemli bir dönüm noktasına geldi.

'Terörsüz Türkiye' hedefiyle atılan adımların ardından Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla terör örgütü PKK'nın 12. kongresi, geçtiğimiz günlerde toplandı.

SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI

Geçen hafta kongresini topladığını duyuran terör örgütü, bugün o kongrenin sonuç bildirgesini yayımladı.

SİLAHLAR BIRAKILDI

Terör örgütü, kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu.

Terör örgütünün kongreye ilişkin sonuç bildirgesinde, Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden dizayn edilmesi çağrısında bulunuldu.

PKK AÇIKLAMA YAPTI

Açıklamalarda ayrıca şu ifadeler de kullanıldı:

Kongremizin aldığı PKK’nin fesih ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırma kararı kalıcı barışa ve demokratik çözüme güçlü bir zemin sunmaktadır. Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihi sorumlulukla rolünü oynaması önemli olmaktadır. Aynı şekilde hükümet ve ana muhalefet partisi başta olmak üzere Meclis'te temsili bulunan tüm siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini, din ve inanç topluluklarını, demokratik basın kuruluşlarını, kanaat önderlerini, aydınları, akademisyenleri, sanatçıları, işçi-emekçi sendikalarını, kadın-gençlik örgütlerini, ekolojist hareketleri sorumluluk altına girerek barış ve demokratik toplum sürecine katılmaya çağırıyoruz.