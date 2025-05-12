Haber Merkezi
5-7 Mayıs'ta PKK, Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan 27 Şubat'ta yaptığı çağrı üzerine kongresini topladı.
Sabah saatlerinde kongrede alınan kararlar açıklanırken PKK, silah bıraktığını ve kendini feshettiğini ilan etti.
Fesih kararı sonrası uzun süredir çocuklarına kavuşmayı bekleyen Diyarbakır annelerinden ilk değerlendirme geldi.
Habertürk'e konuşan Fadime Aksu duygulandı ve şöyle dedi:
"ÇOCUĞUMUN YAŞADIĞINI ÖĞRENDİM"
11 senedir çocuğumdan ayrıyım. Kocaeli'den geldim. Yalçın'ın annesiyim. Pes etmedim, etmeyeceğim. Dün heveslendim, çocuğumun yaşadığını öğrendim. İnşallah kucağıma da gelirse hepten mutlu olurum. Bu gece yatamadım.
"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"
Kimin eli varsa Allah razı olsun. Allah devletimizden razı olsun.
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