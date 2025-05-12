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PKK'nın fesih kararı sonrası Diyarbakır annesinden duygusal sözler

PKK'nın fesih kararı sonrası Diyarbakır annesinden duygusal sözler PKK'nın kendisini feshetmesi sonra Diyarbakır annelerinden ilk değerlendirme geldi. Dört gözle oğlunun dönmesi bekleyen Fadime Aksu ise "Dün öğrendim, oğlum yaşıyormuş" dedi.