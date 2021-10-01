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- PKK'nın sözde Kerkük sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde Kerkük sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi
- AA & Ensonhaber
- 01.10.2021 - 12:38
- Güncelleme : 01.10.2021 - 13:31
Sınır ötesi operasyonlarına devam eden Türkiye, terörü kaynağında kurutma kararlılığını sürdürüyor.
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu "Delil Siirt" kod adlı Mehmet Hatip Arıtürk'ün Kandil'de olduğu belirlendi.
KANDİL'DE NOKTA ATIŞI OPERASYON
Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kandil'e yönelik ortak operasyon düzenledi.
Teröristlere adeta nefes aldırmayan MİT ve TSK tarafından düzenlenen nokta atışı operasyonda, Arıtürk etkisiz hale getirildi.
ÖLDÜRÜLEN PKK'LININ YER ALDIĞI EYLEMLER VE FAALİYETLER
2015'te PKK/KCK'nın Suriye'nin Afrin kentindeki sivillere yönelik pek çok eyleminin organizasyonunda yer aldığı belirlenen Arıtürk'ün, 2016'da Irak'ın Kerkük kentinde PKK/KCK'nın "diğer ülkelerden temin ettiği" ve Türkiye'ye yönelik eylemlerde kullanılan füze/ağır silah mühimmatı temini faaliyetlerinde yer aldığı tespit edildi.
Örgütün istihbarat faaliyetlerini de organize eden teröristin, sözde Kandil sahası ideolojik alan sorumluluğu görevini de yürüttüğü öğrenildi.