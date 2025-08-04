Plastik krizinin bedeli: Her yıl 1,5 trilyon dolar ve ömür boyu sağlık riski

Plastik sorunsalı büyüyerek devam ediyor...

The Lancet tıp dergisinde yayımlanan yeni uzman raporuna göre, plastik üretimi 'ciddi, büyüyen ve yeterince tanınmayan bir tehlike' oluşturuyor.

PLASTİK ÜRETİMİ 70 YILDA 200 KAT ARTTI

Boston College’dan çocuk sağlığı ve çevre epidemiyolojisi uzmanı Prof. Philip Landrigan liderliğinde hazırlanan rapor, 1950’den bu yana plastik üretiminin 200 kattan fazla arttığını ve 2060 yılına kadar bu rakamın yıllık 1 milyar tonu aşabileceğini belirtiyor.

Plastiğin faydalı kullanım alanları olmakla birlikte, büyümenin en büyük kısmı tek kullanımlık ürünlerde örneğin içecek şişeleri ve fast food ambalajlarında yaşanıyor.

Buna bağlı olarak, sadece yüzde 10’u geri dönüştürülebilen 8 milyar ton plastik, gezegenin her köşesine yayılmış durumda.

SAĞLIĞA ZARARI ÜRETİMDEN ATIĞA KADAR SÜRÜYOR

Rapora göre plastikler, petrol ve gaz gibi fosil yakıtlardan üretilmeleri nedeniyle iklim krizini körüklüyor; üretim sürecinde hava kirliliği yaratıyor; kullanımda toksik kimyasalların vücuda girmesine yol açıyor ve atık hâlindeyken mikroplastiklere ayrılıp su, hava ve gıdayla vücuda sızıyor.

Plastiklerde kullanılan 16 binden fazla kimyasal maddenin çoğu insan sağlığına zarar veriyor. Ancak ürünlerin içeriğinde hangi kimyasalların kullanıldığı konusunda yeterli şeffaflık bulunmuyor.

Özellikle fetüsler, bebekler ve çocuklar en büyük risk grubunu oluşturuyor.

Mikroplastiklere maruz kalmak; düşük, erken doğum, doğum kusurları, akciğer gelişiminde bozukluk, çocukluk çağı kanseri ve ileride kısırlık gibi sonuçlarla ilişkilendiriliyor.

KAN, BEYİN, SÜT VE KEMİK İLİĞİNDE MİKROPLASTİK

Mikro ve nano plastikler insan vücuduna su, gıda ve solunum yoluyla giriyor.

Şimdiye kadar kanda, beyinde, anne sütünde, plasentada, menide ve kemik iliğinde tespit edildiler.

Uzmanlar, henüz etkileri tam olarak bilinmese de bu parçacıkların felç ve kalp kriziyle bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor.

"GERİ DÖNÜŞÜMLE BU KRİZDEN ÇIKILAMAZ"

Plastik endüstrisi ve bazı petrokimya ülkeleri, çözümün üretimi azaltmak yerine geri dönüşümde olduğunu savunuyor.

Ancak rapora göre, kağıt, cam ve metalin aksine plastikler kimyasal olarak çok daha karmaşık ve bu nedenle etkili bir şekilde geri dönüştürülmeleri neredeyse imkânsız.

Yazarlar, "Artık dünya geri dönüşümle plastik krizinden çıkamayacağını açıkça görüyor" ifadesini kullandı.

İKLİM KRİZİNE DE KATKI SAĞLIYOR

Dünyadaki plastiklerin yüzde 98’i fosil yakıtlardan üretiliyor. Sadece üretim süreci bile yılda yaklaşık 2 milyar ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salımına neden oluyor.

Bu, dünyada en fazla karbon salımı yapan dördüncü ülke olan Rusya’nın toplam emisyonuna eşdeğer.

Ayrıca dünya genelinde atık plastiklerin yarısından fazlası açık havada yakılıyor ve bu da hava kirliliğini artırıyor.

KÜRESEL PLASTİK ANLAŞMASI ÖNCESİ KRİTİK UYARI

Rapor, ülkeler arasında yapılması planlanan bağlayıcı bir küresel plastik anlaşması öncesi yayınlandı.

Ancak anlaşma görüşmeleri, plastik üretiminin sınırlandırılmasını destekleyen 100'den fazla ülke ile buna karşı çıkan Suudi Arabistan gibi petrokimya ülkeleri arasında tıkanmış durumda.

Prof. Landrigan, anlaşmada mutlaka halk sağlığını korumaya yönelik somut önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Landrigan, "Bu etkiler en çok savunmasız grupları, özellikle bebekleri ve çocukları etkiliyor. Bu nedenle harekete geçmek bizim sorumluluğumuzdur" dedi.

GERÇEK MALİYET: 1,5 TRİLYON DOLAR

Plastik, genellikle ucuz bir materyal olarak görülse de rapor yazarlarına göre bu sadece üretim maliyetiyle sınırlı bir algı.

Plastik kimyasallarının sağlık üzerindeki etkilerinden doğan ekonomik kayıplar hesaba katıldığında, örneğin sadece üç kimyasalın (PBDE, BPA ve DEHP) 38 ülkede yol açtığı yıllık sağlık maliyeti 1,5 trilyon doları buluyor.

Bu analiz, plastiklerin etkilerini izlemek üzere yayımlanacak bir dizi raporun ilkini oluşturuyor.

Raporun yazarlarından hukukçu Margaret Spring, "Karar alıcılara güvenilir ve bağımsız veri sunarak, tüm düzeylerde etkili politika geliştirilmesine katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.