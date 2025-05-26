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Emniyet Genel Müdürlüğü'nde atama ve tayinlerde yeni sistem artık devrede...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22 bin atama ve tayin işlemlerini gerçekleştirmek için düzenlenen programda konuştu ve detayları açıkladı.

Emniyet Hizmetleri Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldığını ifade eden Ali Yerlikaya, yeni sistemle birlikte tıpkı öğretmenlerde olduğu gibi polislerin de görev puanına göre atanacağını anlattı.

POLİS ATAMALARINDA YENİ SİSTEM

Bakan Yerlikaya, "Bu sistemle birlikte tıpkı öğretmenlerimizde olduğu gibi polislerimiz de görev puanlarına göre atanacak. Bu atama sisteminde görev puanı nasıl belirleniyor? Görev puanı günlük görev yeri puanı ile yıl içerisinde o birimde çalışılan gün sayısının çarpımıyla belirleniyor." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, devam eden açıklamasında 4 kritik unsuru da anlattı ve şöyle dedi:

4 UNSUR DİKKAT ÇEKİYOR

Görev puanı; "Günlük Görev Yeri Puanı" ile yıl içerisinde o birimde çalışılan gün sayısının çarpımıyla belirleniyor.

Günlük Görev Yeri Puanı ise:

Bir…

Birinci ve İkinci Bölgede bulunan illerimiz ile İstanbul ilimiz için "Ek Puan" verilmesi,

İki…

Ticaret Bakanlığı Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan, il ve ilçelerin "Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması",

ÜÇ...

Son 5 yıllık süreçte, tercih edilme ve atanma oranlarına göre belirlenen "İl Tercih Edilme Puanı",

Ve Dört…

Son 5 yıllık süreçte, birimde personel başına düşen olay sayısıyla belirlenen ‘’İş Yükü Puanı"...

İşte bu 4 kritere göre ortaya çıkan puanların toplamı, Personelin ‘’görev puanını’’ oluşturacak.

"GÖREV YAPANA PUAN AVANTAJI"

Bu sistemle birlikte artık:



Zor şartlarda, mahrumiyet bölgelerinde, görev yapan personelimize puan avantajı geliyor.



İstanbul gibi yüksek nüfuslu, görev yoğunluğu fazla olan illerimizde ve Şark görevinde olan personelimize, daha fazla puan verilerek,

atama sıralamasında avantajlı konuma gelmesi sağlanıyor.

"ATAMALAR ARTIK DAHA ADİL OLACAK"