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İHA

23 Nisan günü Meclis'te yapılan resepsiyona katılmayarak Ankara'da miting gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), skandal bir olaya karıştı....

Olay günü, Eski Meclis binasına girmek üzere yola çıkan heyeti taşıyan CHP otobüsünün şoförü G.G., polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak aracı polisin üzerine sürdü.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, şoför G.G. hakkında soruşturma başlatıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklanması talebiyle mahkeme sevk edildi.

Nöbetçi mahkeme, ‘birden fazla görevli memura mukavemet' suçundan konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle G.G.'yi serbest bıraktı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şoför G.G.'nin, olay günü verdiği ifadesinin detaylarına ulaşıldı.

"VEKİLLER VE GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI YOLA DEVAM ETMEMİ SÖYLEDİ"

23 Nisan etkinlikleri için genel başkana tahsisli makam otobüsü ile yaklaşık 17 milletvekili ve 2 genel başkan yardımcısı ile Ulus'taki eski Meclis'e gitmek istediklerini belirten G.G., "Program akışına yetişmek için anayol yerine önündeki yolu kullandık. Polisler otobüsü durdurmak istedi. Ancak otobüs ağırlığından dolayı fren mesafem uzun olduğundan duramadım.

Programa geç kaldığımızdan dolayı da milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarımız yola devam etmemi söylediler. Ancak bir müddet sonra aracı durdurdum.

"MİLLETVEKİLLERİ POLİSLER İLE KONUŞTU"

Milletvekillerimiz araçtan inerek polisler ile konuştular. Daha sonra trafik şube müdürünün talimatı ile araca bir eskort verildi ve gideceğimiz yere eskort eşliğinde gittik. Talimatı veren trafik şube müdürü de gideceğimiz yere geldi. Yaklaşık 3 gün önce ifade için karakola çağırıldım.

Ancak partide görev aldığım ve il dışında olduğum için ifadeye gelemedim. Ancak kendilerine Mersin'de de ifade verebileceğimi söyledim. Ankara'ya geldiğimde de ilgili polis ekiplerini arayarak ifade verebileceğimi söyledim ve kendi rızamla ifade vermeye geldim." dedi.

"DEVLETE KARŞI BİR KASTIM YOK"

Şüpheli G.G. ayrıca, emniyete veya devlete karşı bir kastının olmadığını söyledi