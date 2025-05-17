Portekiz yarın erken genel seçim için sandığa gidecek

AA

Portekiz yarın sandığa gidecek...

Meclisteki 230 milletvekilini seçmek için 19 siyasi parti seçimlere katılacak.

En fazla milletvekili Lizbon (48) ve Porto (40) kentlerinden çıkacak.

Anketler, Demokratik İttifak'ın az bir farkla seçimleri kazanacağını savunurken, Pedro Nuno Santos'un liderliğini yaptığı ana muhalefetteki sol görüşlü Sosyalist Parti'yi iki puan geride gösteriyor.

Anketlere göre, hiçbir siyasi partinin tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde etmesi beklenmiyor.

PORTEKİZLİLERİN ÖNCELİKLİ SORUNLARI: KAMUSAL HİZMETLERDEKİ EKSİKLİKLER

Portekizlilerin çözüm bekleyen öncelikli sorunları, diğer Avrupa Birliği ülkelerine oranla düşük asgari ücret, emekli maaşları, konut krizi ve sağlık başta olmak üzere kamusal hizmetlerdeki eksikliklerin neden olduğu sosyal zorluklar olarak sıralanıyor.

SEÇİME 10,8 MİLYON SEÇMEN KATILACAK

Yasaya göre 18 yaşını dolduran her Portekizli seçimlerde oy kullanabiliyor ve 1,5 milyonu yurt dışında olmak üzere toplam 10,8 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

Ayrıca Portekiz'de 3 bin civarında Türk vatandaşı yaşıyor.

PORTEKİZ EN SON 2024'TE SANDIĞA GİTTİ

Bulgaristan'ın ardından son 10 yılda en fazla genel seçime giden ikinci Avrupa Birliği (AB) ülkesi olan Portekiz, son olarak 10 Mart 2024'te sandığa gitmişti.

İKTİDAR HAKKINDAKİ YOLSUZLUK İDDİALARI ERKEN SEÇİME GÖTÜRDÜ

Azınlık hükümeti ile iktidara gelen sağ görüşlü "Demokratik İttifak"ın lideri ve Başbakan Luis Montenegro'nun aile şirketiyle bağlantılı olarak hakkında çıkan yolsuzluk iddialarından dolayı Meclis'te güvenoyu alamaması sonucu 11 Mart'ta hükümet düşmüş ve erken seçim kararı alınmıştı.