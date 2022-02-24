Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası akıllara, Putin'in yıllar önce yaptığı konuşmayı getirdi.

Rusya ile Ukrayna arasında süren gerginlik bugün yerini savaşa bıraktı.

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'dayken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Operasyonun başlamasıyla birlikte Ukrayna'nın birçok şehrinde kaos yaşandı.

Savaş öncesi Putin, Ukrayna ile bir sorununun olmadığını, gerilimi tırmandıran tarafın Ukrayna'yı silahlandıran ABD ve NATO olduğunu ve Rusya'nın da tehdit altında olduğunu belirtmişti.

Bugün de Rusya tarafından askeri girişimin başlaması akıllara, Rusya lideri Putin'in 2015 yılında yaptığı açıklamaları getirdi.

"İLK YUMRUK"

O dönem Suriye ile ilgili açıklamalarda bulunan Putin, eski Sovyet yıllarından kalma kavga kuralını hatırlatıp kavgada ilk atılan yumruğun önemli olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı;

"50 yıl önce Leningrad sokağı (doğduğu ve büyüdüğü kent) bana şu kavga kuralını öğretti; eğer kavga kaçınılmazsa, bu durumda ilk yumruğu sen atacaksın!"

Putin: Kavga kaçınılmazsa ilk yumruğu sen atacaksın ViDEO

