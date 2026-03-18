Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Ramazan Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz...

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yer aldı.

YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİ HARİÇ

Bayram dolayısıyla KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ücretsiz hizmet verecek.

Bu köprü ve otoyollar, 19 Mart Perşembe günü saat 00.00'dan 22 Mart Pazar gün sonuna kadar ücretsiz olacak.

Yap-işlet-devret projeleri ise ücretsiz geçiş uygulamasına dahil değil.