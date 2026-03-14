Ramazan Bayramı'nda sevdikleriyle kavuşmak isteyen sürücülere hayati uyarılar

Ramazan Bayramı kapıda...

Vatandaş, sevdikleriyle hasret giderecek, sofralar etrafında mutluluklarını paylaşacak.

Yollara düşenlerin heyecanı ve masalarda yeniden bir araya gelmenin sıcaklığı yaşanacak.

BAYRAM TATİLİNDE YOLA ÇIKACAK SÜRÜCÜLERE HAYATİ UYARILAR

Bayram tatiline sayılı günler kala, milyonlarca vatandaşın araçlarıyla sevdiklerine kavuşmak için yola çıkması bekleniyor.

Bu yoğun dönemde trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yetkililer ve uzmanlar, sürücülere önemli güvenlik hatırlatmaları yapıyor.

Yola çıkmadan önce araç bakımlarının mutlaka yaptırılması gerektiği vurgulanıyor.

YOL DURUMU ÖNCEDEN KONTROL EDİLMELİ

Lastik, fren, yağ, akü, silecekler ve farlar gibi temel kontrollerin tamamlanması, uzun yolculuklarda güvenliği artırıyor.

Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi üzerinden yol durumu, bakım-onarım çalışmaları, kapalı yollar ve alternatif güzergahlar önceden kontrol edilmeli.

ZİNDE VE DİKKATLE YOLA ÇIKILMALI

Oruçlu halde araç kullanmanın sağlık ve dikkat açısından risk taşıdığı belirtiliyor.

Açlık, susuzluk ve yorgunluk nedeniyle ani reaksiyonlarda gecikme yaşanabileceği için, mümkünse iftardan sonra dinlenmiş bir şekilde yola çıkılması öneriliyor.

İftar sonrası çıkışlar, sürücülerin daha zinde ve dikkatli olmasını sağlayabilir.

KURALLARA UYMAK GEREKLİLİK DEĞİL, ZORUNLULUK

Trafik kurallarına sıkı sıkıya uymak hayati önem taşıyor:

-Hız sınırlarını aşmamak,

-Emniyet kemerini herkesin takması,

-Cep telefonu kullanımından kesinlikle kaçınmak,

-Takip mesafesini korumak ve şerit ihlali yapmamak,

-Yorgunluk hissedildiğinde mola vermek.

YOLLARDA KONTROLLER ARTIRILACAK

Bayram tatilinde trafik yoğunluğunun artması nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri, ülke genelinde denetimleri sıkılaştırıyor.

Hız, emniyet kemeri, alkol ve dikkat dağınıklığı gibi ihlallere karşı mobil radarlar ve elektronik sistemlerle kontroller artırılacak.

"BU GÜZEL GÜNLERİ HÜZNE DÖNÜŞTÜRMEYELİM"

Yetkililer, "Bayramlar sevinç ve mutluluk günleridir; trafik kurallarına uyarak bu güzel günleri hüzne dönüştürmeyelim." çağrısında bulunuyor.

Geçmiş bayramlarda yaşanan kayıplar hatırlatılarak, her sürücünün kendi ve diğer yol kullanıcılarının güvenliği için sorumlu davranması gerektiği vurgulanıyor.

Yolculuk öncesi dinlenmek, araç evraklarını (sigorta, muayene, ruhsat) kontrol etmek ve acil durumlar için yol yardım desteği bulundurmak da önerilen tedbirler arasında.