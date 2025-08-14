Rapçi Ezhel'in Instagramda tepki çeken 'Türklük' yorumu

Yabancı hayranlığı, milliyetinden utanma hali son dönemde özellikle muhalif ünlülerin en belirgin özelliği oldu.

Yıllar önce Almanya'ya yerleşen ve sık sık siyasi konularda yaptığı çıkışlarla gündem olan rapçi Ezhel de onlardan biri.

YUNANİSTAN MİLLİ MARŞINDA 'TÜRK' SÖZLERİ

Ezhel yine büyük tepki çeken bir çıkışa imza attı.

Kültürsüz adlı Instagram hesabının 'Milli marşında Türk kelimesi geçen ülkeler' derleme postuna yorum yapan Ezhel, Yunanistan milli marşı üzerinden Türkiye'yi eleştirdi.

Ezhel, Yunanistan milli marşında geçen "Derin okyanus işte böyle uğuldasın isterdim. Ve dalgasında boğulsun her Türk tohumu." sözlerinin 'Türk zulmü' yüzünden yazıldığını iddia etti.

"TÜRKLÜĞÜMDEN UTANÇ DUYUYORUM"

Ezhel, yorumunda "Başkalarına zulmettiğini fark ettiğinde Türklük kaybettiği gücüne yeniden ulaşabilir. Zulümden keyif aldığımız için yazıldı bu marşlar. Adaletle anılalım. O zaman milliyetimize hizmet etmiş olacağız. Hatalarımızı kabul edelim. İnsan kesmekle gurur duyarak daha ne kadar ilerleyebiliriz? Türk deyince akla asalet adalet ve mutluluk gelmedikçe ben Türklüğümden utanç duyuyorum. Böyledir." ifadelerini kullandı.

AKILLARA MORA KATLİAMI GELDİ

Ezhel'in bu sözleri dakikalar içinde büyük tepki çekerken akıllara Yunanistan'ın Türklere yönelik 1821 tarihli Mora Katliamı geldi.

Mora’da yaşayan Türkler, bundan tam 200 yıl önce Yunanlar tarafından katledildi.

Bugünkü Yunanistan’ın güneyinde, Ege Denizi’nde yer alan Mora Yarımadası, 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet döneminde ülke topraklarına katıldı.

MORA'DA 90 BİNDEN FAZLA MÜSLÜMAN YAŞIYORDU

Fethin ardından yarımadaya yerleşen Müslüman Türk aileler, buradaki Yunanlılarla iç içe yaşamaya başladı. 1821 yılına gelindiğinde ise Yunanlar, isyan çıkararak Osmanlı Devleti’nden ayrılıp bağımsız olmak istedi.

İsyan, Mora Türklerinin Avrupa’nın gözleri önünde katliamına yol açtı. Tarihçiler, isyan başladığı dönemde Mora’da 90 binden fazla Müslüman nüfusun yaşadığını söylüyor.

MORA'DA 40 BİN TÜRK KATLEDİLDİ

Mora bölgesine bağlı Tripoliçe şehri, 5 ay boyunca yaklaşık 60 bin Yunan tarafından kuşatıldı.

Tripoliçe’de bulunan 40 bine yakın Türk’ün neredeyse tamamı isyancılar tarafından vahşice katledildi.

İşte Ezhel'in tepki çeken yorumuna neden olan Instagram paylaşımı: