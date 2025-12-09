Mert Hakan Yandaş’ın telefonundan çıkan görüntüler paylaşıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk futbolunda patlak veren bahis skandalı, gündeme bomba gibi düştü.

Bu doğrultuda soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden biri de Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş oldu.

Yandaş hakkında yürütülen soruşturmada, dikkat çeken ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

MERT HAKAN'IN TELEFONUNDAN ÇIKANLAR ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Futbolcunun telefonunda, yasa dışı bahis siteleri üzerinden oynanan “Sweet Bonanza” adlı oyuna ait görseller bulundu.

Yandaş, bu görsellerin “arkadaş grupları arasında eğlence amaçlı paylaşılan içerikler” olduğunu belirterek suçlamaları reddetti.

İRFAN CAN KAHVECİ VE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ DE YER ALDI

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in paylaştığı ve Yandaş'ın telefonundan çıkan görüntülerde, Fenerbahçeli diğer futbolcular İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü'nün yer aldığı görüldü.

İşte o görüntüler...