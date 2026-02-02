AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail, Gazze'de ateşkese onay vermiş ancak Refah Sınır Kapısı'nı açmamıştı.

Mısır'dan dün yapılan açıklamada ise sınır kapısının yarın (bugün) açılacağı bildirilmişti.

Gelen yeni bir son dakikaya göre de, Refah Sınır Kapısı açıldı.

ÇİFT YÖNLÜ AÇILDI

Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan ve Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı'nın çift yönlü açıldığı duyuruldu.

150 FİLİSTİNLİ ÇIKIŞ YAPABİLECEK

1 Şubat 2026'da pilot uygulamayla deneme için kısmen açılan kapı bugün çeşitli şartlar altında tekrardan hizmete alındı.

Bu şartlara göre sınır kapısı Gazze sakinleri için her iki yönde de sadece yaya olarak yeniden açılacak ve işletmenin Mısır ve Avrupa Birliği ile koordineli olarak yürütülecek. Gazze’den günde yaklaşık 150 kişinin ayrılması, buna karşılık yaklaşık 50 kişinin bölgeye geri dönmesi bekleniyor.

Bu çerçevede İsrail, terminaldeki çalışmaları doğrudan asker bulundurmak yerine gözetleme ekipmanlarıyla uzaktan takip edecek. Mısır, 24 saat içinde sınırı geçecek kişilerin listesini her gün İsrail’e iletecek.

Gazze'den ayrılan Filistinlilerin bölgeye girişine yalnızca bu sınır kapısı üzerinden izin verilecek. Prensipte, buradan ayrılan herkesin geri dönmesine olanak tanınacak.

Mısır tarafından sunulan ve İsrail tarafından onaylanan, sınır kapısından geçmesi planlanan Gazzelilerin listelerinin hazır olduğu belirtildi.

AMBULANSLAR BEKLİYOR

Mısır merkezli Al-Qahera News televizyonunun haberine göre; Mısır tarafının 24 saat boyunca tam teyakkuz halinde olduğu, yaralı ve hastaları karşılamak üzere çok sayıda ambulansın sınır hattına konuşlandırıldığı ifade edildi.

Hastaların transferinin, ayrıntıları açıklanmayan ve taraflar arasında mutabık kalınan bir mekanizma çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan kapısı durumundaki Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı'nın, dün yaya geçişleri için "deneme" amaçlı açıldığı bildirilmişti.

İsrail basını, Refah Sınır Kapısı'nın sadece "deneme" amaçlı açıldığını, yaya geçişine ise yarın başlanacağını yazmıştı.

Yarından itibaren sınır kapısından sınırlı kişinin geçişine müsaade edileceği, günde 150 kişinin Gazze'den ayrılmasına, 50 kişinin ise dönmesine izin verileceği belirtilmişti.

Mısır'daki insani yardım tırlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girişine ise izin verilmeyeceği ifade edilmişti.

İSRAİL'DE MUHALEFET TEPKİLİ

Refah Sınır Kapısı'nın yardım girişleri haricinde insan giriş-çıkışlarına açılması, İsrail'de muhaliflerin tepkisine neden oldu.

İsrail'de ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bezalel Smotrich (Maliye Bakanı) ve Itamar Ben-Gvir (Ulusal Güvenlik Bakanı) her zamanki gibi teslim oldular. Refah Sınır Kapısı bu sabah Filistin yönetimi temsilcilerinin huzurunda çift yönlü açıldı ve İsrail ordusu o esnada orada değildi." ifadesini kullandı.

Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Harediler) askerlikten muaf tutulmasına karşı çıkan ve herkes için askerlikten yana olan kişilerce Eylül 2025'te kurulan Yedekler Partisi'nin lideri Yoaz Hendel de kararı eleştirenler arasında yer aldı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hendel, "Hamas yenilmemiş ve güç kazanmış olmasına rağmen Refah Sınır Kapısı açıldı. Bu, sadece başarıların sorumluluğunu üstlenen bir hükümetin resmidir. Yakında Sarı Hat'tan çekilmekten başka seçenekleri kalmadığını söyleyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Hendel, Binyamin Netanyahu hükümeti, Harediler, Smotrich ve Ben-Gvir'i İsrail'in çıkarlarını hiçe saymakla suçladı.