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    Resmi Gazete 23 Mayıs 2022 Pazartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 23 Mayıs 2022 tarihli ve 31844 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte 23 Mayıs 2022 Pazartesi Resmi Gazete kararları..
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 08:46
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    Resmi Gazete 23 Mayıs 2022 Pazartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 23 Mayıs 2022 tarihli ve 31844 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki 23 Mayıs 2022 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 23 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

    23 Mayıs 2022 Resmi Gazete

    Yürütme ve idare bölümü

    Yönetmelik

    –– Dokuz Eylül Üniversitesi Çok Boyutlu Enfeksiyonlar ve Lyme Hastalığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    İlan bölümü

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


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