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- Resmi Gazete 25 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 25 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 25.07.2021 - 08:53
Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 25 Temmuz tarihli ve 31548 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Peki, 25 Temmuz 2021 Pazar Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 25 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete kararları...
25 TEMMUZ 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– KTO-Karatay Üniversitesi Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– KTO-Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri