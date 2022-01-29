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Resmi Gazete 29 Ocak 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 29 Ocak 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

29 Ocak 2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 29 Ocak 2022 Cumartesi tarihli Resmi Gazete kararları...