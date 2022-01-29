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- Resmi Gazete 29 Ocak 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 29 Ocak 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 29.01.2022 - 08:44
Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 29 Ocak 2022 Cumartesi tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Peki, bugünkü Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 29 Ocak 2022 Cumartesi Resmi Gazete kararları...
29 OCAK 2022 RESMİ GAZETE
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUNLAR
7352 Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7353 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Altyapı Projeleri Alanında İş Birliği Konulu Anlaşma Ek-1’in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1970 ve 1973 Sayılı Kararları Çerçevesinde Kabul Edilen 21/6/2011 Tarihli ve 2011/2001 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5132)
–– 6/12/1982 Tarihli ve 8/5752 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki “Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar”da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5133)
–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi İstanbul Ek Alanı” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı 5134)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/21, 22, 23, 24, 25, 26, 27)
YÖNETMELİKLER
–– 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Yönetmeliği
–– Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
GENELGE
–– Basın ve Yayım Faaliyetleri ile İlgili 2022/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
TEBLİĞ
–– Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/4)
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
– Resmî Gazete İlan Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri