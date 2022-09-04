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    Resmi Gazete 4 Eylül 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 4 Eylül Pazar 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.
    • 04.09.2022 - 08:46
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    Resmi Gazete 4 Eylül 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 4 Eylül 2022 tarihli ve 31943 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki 4Eylül 2022 Pazar Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİK

    –– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

    TEBLİĞLER

    –– 2022 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

    –– 2022 Yılı Temmuz Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

    –– 2022 Yılı Temmuz Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

    Resmi Gazete 4 Eylül 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları #1


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