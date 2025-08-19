Resmi Gazete’de yayımlandı: Araçlarda yeni dönem! Taktırılması zorunlu oldu

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik kapsamında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir uygulama tamamen zorunlu hale geldi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında, araçlara takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu taktırılması gerekecek.

NTV’de yer alan habere göre, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından ilk defa tescil edilecek taşıtlarda ilk tescil anında zorunlu olacak. Ancak, halihazırda trafikte bulunan araçlar için bu şart, araçların model yıllarına göre belirlenen tarihlerdeki ilk muayenelerine kadar ertelendi.

TAMAMEN ZORUNLU OLDU!

Yönetmelik kapsamında bulunan araçlarda araç takip sistemi, iç ve dış kamera, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurulması zorunlu hale getirildi.

Düzenleme kapsamında, uygulama takvimi de netlik kazandı. Takvime göre:

2025-2023 model araçlar; 1 Ocak 2026’dan sonraki ilk muayenede, 2022-2018 model araçlar; 1 Ocak 2027’den sonraki ilk muayenede, 2017 ve daha eski model araçlar: 1 Ocak 2028’den sonraki ilk muayenede, bu şartı yerine getirmek zorunda olacak.

Ayrıca, 18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında okul servisi olarak tescil edilen ve eski yönetmeliğe uygun kamera kayıt cihazı takılı araçlar için de bir geçiş süreci tanındı. Bu araçlarda yeni şartlar 31 Aralık 2027’den sonraki ilk muayeneye kadar aranmayacak.