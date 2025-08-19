Resmi Gazete’de yayımlandı: Enerji devi satışa çıkıyor!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde yer alan, RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret AŞ hisselerinin tamamıyla birlikte satışa çıkıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla birlikte satışa çıktığı duyurulan enerji devi için istenen satış rakamı dikkat çekti.

24 Eylül’de yapılacak olan açık artırma ile yeni sahibi belirlenecek Enertürk Enerji için 22 Eylül 2025 tarihine kadar teklif verilebilecek.

SATIŞ BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI

Hazine mülkiyetinde bulunan şirketin %100 oranındaki 1 TL nominal değerli 750 milyon adet paylarının satış ihalesinin muhammen bedeli 4.6 milyar TL olarak belirlendi.

İhale usulüyle gerçekleştirilecek olan satış için katılım bedeli ise 250 milyon TL olarak belirlendi.