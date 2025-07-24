Resmi Gazete'de yayımlandı: Filistin ehliyeti Türkiye'de geçerli olacak

Türkiye ile Filistin arasında imzalanan milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, 24 Mayıs 2022'de Ramallah'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar" onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

İKİ ÜLKE SÜRÜCÜ BELGELERİNİ KARŞILIKLI TANIYACAK

Anlaşmaya göre, iki ülke, kendi sınırları dahilinde ikamet izni sahibi diğer taraf ülke vatandaşları için yetkili makamlarca ulusal mevzuatlara uygun tanzim edilen, geçici olmayan ve geçerli sürücü belgelerini karşılıklı olarak tanıyacak.

SINAVLARDAN MUAF OLACAK

Sürücü belgelerinin değişimi için başvuran kişiler, taraf ülkelerin belgeyi vermeye yetkili makamları tarafından yapılan pratik ve teorik sınavlardan muaf tutulacak.

Sürücü belgeleri, her iki ülkenin de iç mevzuat hükümlerine uygun olacak.