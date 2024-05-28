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Restoran ve kafelerde menü fiyatlarındaki değişiklikler artık takip edilemez durumda.

Yüksek enflasyon sorunu, son yıllarda dışarıda yeme-içme maliyetlerini katladı.

Gıda enflasyonunun yüzde 70'leri geçtiği bu süreçte, artan maliyetler nedeniyle restoranlar menü mühendisliğine soyundu.

Yeme-içme mekanlarındaki kontrolsüz fiyat artışına karşı kamuoyunda ortaya çıkan boykot tartışmaları sürerken, sektör temsilcileri ise maliyet artışlarını direkt fiyatlara yansıtmamak için çare arıyor.

İşletme sahibi sorunları anlattı

NOW TV’ye açıklamalarda bulunan restoran işletmecisi Demet Coşkun, sektörde yaşanan sorunları anlattı.

"Restoranın aylık gideri 1 milyon TL"

Kiralarda artık her işletmecinin zorlandığını belirten Coşkun, 500 bin kirayla birlikte restoranın aylık giderinin 1 milyon lira olduğunu söyledi.

"Her geçen gün eksiye gidiyoruz"

Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını söyleyen Coşkun, işletmelerin her geçen gün eksiye doğru ilerlediğini belirtti.

"Eleman çıkarmak zorunda kaldık"

Son bir ayda 10 çalışanın işten çıkartmak zorunda kaldıklarını belirten Coşkun, "Çalışanlarımızla üzülerek ayrılmak zorunda kaldık." dedi.

"Dükkanı döndürmek için arabamı sattığım dönemler oldu"

İşletme sahibi Demet Coşkun, sektörde yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Fiyat artışından dolayı hiçbir şeye yetişemez hale geldik. Gelen kasap, manav her şeye o kadar yetişemez hale geldik ki menüden peyniri kaldırdık artık peynir veremiyoruz. Artık fit menülerimizde kırmızı eti kaldırdık, çünkü veremiyoruz. 1200-1500 TL arası bir fiş menü fiyatımız var bizim. Böyle devam ederse müşterilere hiçbir şey veremez hale geleceğiz. Dükkanı döndürmek için arabamı sattığım dönemler bile oldu. Pandemi sürecinde dükkanımız kapandı bu süreçte araçlarımızı sattık, borçlarımızı ödedik. Pandemiden sonra tam topluyoruz derken şimdi de bu fiyatlar bizi etkiledi.