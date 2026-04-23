Rezan Epözdemir'e FETÖ'ye yardımdan takipsizlik kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında, 'rüşvet', 'FETÖ'ye yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamalarıyla 10 Ağustos'ta gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir, 'rüşvete aracılık etmek' iddiasıyla 14 Ağustos'ta tutuklandı.

Epözdemir hakkında 14 Ocak'ta Yargıtay 5'nci Ceza Dairesi'nde görülen 'rüşvet' davasında yurt dışı çıkış yasağıyla şeklinde adli kontrol tedbiri ile tahliye kararı verildi.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Kararın ardından Epözdemir, tutuklu bulunduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıktı.

SORUŞTURMADA TAKİPSİZLİK KARARI

Epözdemir'e yönelik yürütülen “siyasi-askeri casusluk” ve “FETÖ’ye yardım” soruşturması tamamlandı.

Başsavcılık, dosyada kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.