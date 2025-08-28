Rezan Epözdemir'in Galatasaray Kulübü üyeliği askıya alındı

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında rüşvete aracılık etmek suçundan tutuklanmıştı.

Çorlu Cezaevi'nde tutuklu bulunan Epözdemir'in Galatasaray Kulübü üyeliği gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında oy birliğiyle askıya alındı.

Üyeliğinin hakkındaki Fetullahçı Terör Örgütü'ne yardım ile siyasal ve askeri casusluk iddiaları sebebiyle askıya alındığı belirtilen Epözdemir'in ekim ayında yapılacak kongrede kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği öğrenildi.

RÜŞVET ALDIĞI 3 FARKLI EYLEM OLDUĞU İDDİASI

Rüşvet, FETÖ'ye yardım ile siyasal ve askeri casusluk suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında Epözdemir gözaltına alınmıştı.

Gizlilik kararı verilen rüşvet soruşturması kapsamında ifadesi alınan tanık A.D., Epözdemir'in rüşvet aldığı 3 farklı eylem olduğuna ilişkin iddiada bulunmuştu.

Tanık A.D., Epözdemir'in vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda Epözdemir ile C.Ç.'nin bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı da tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıklarını, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de Epözdemir'e götürüldüğünü öne sürmüştü.

Dosya kapsamındaki WhatsApp kayıtlarının da 7 Temmuz 2021'de 75 bin dolar rüşvet alındığını doğruladığı vurgulanmıştı.