Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun cezası belli oldu

Altuğ Verdi'yi makamında tabancayla şehit eden sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 2018 yılında makam odasında trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından düzenlenen silahlı saldırıda şehit düşmüştü.

Saldırgan Sarıcaoğlu ise "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

41 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI

Saldırıyla ilgili yürütülen çok yönlü soruşturmada 41 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Sarıcaoğlu hakkında 'tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' ve 'tasarlayarak 2 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' ve 40 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

KARAR DURUŞMASI GERÇEKLEŞTİ

Yargılanması devam eden sanık Sarıcaoğlu hakkında bugün ise Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü. Şehit Verdi’nin eşi Leyla Verdi mahkemede tanık olarak dinlendi.

Altuğ Verdi'yi şehit eden saldırganın etkisiz hale getirildiği an VİDEO





LEYLA VERDİ: EŞİMİN EN TİTİZ OLDUĞU KONU ADALETTİ

30 yıllık eşinin en titiz olduğu konunun adalet olduğunu dile getiren Verdi, “Ben öğretmenim, 25 kilometre mesafede çalıştığım zamanlar oldu. Asla torpil istemedim. Asla bir tayin için bu olayın olduğunu düşünmüyorum. Adalet inşallah yerini bulacak. Ama ben Allah'ın adaletine güveniyorum. Ben yarım halde ayakta duruyorum, kızım için ayaktayım. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.” dedi.

"HER ŞEY CEHENNEM OLDU, BÖYLE BİR ŞEY OLSUN İSTEMEZDİM"

Sanık Sarıcaoğlu da duruşmada olay gününü anlattı ve FETÖ örgütü üyesi olduğu iddialarını reddetti. Sarıcaoğlu, “Bir hayalim vardı oda üniversite okumaktı. Her şey süper oluyormuş gibiydi, bir anda her şey cehennem oldu. Olayı tasarlayarak yapmadım, her şey aniden gelişti. Görevdeyken bana laf söylenmesin diye görevimi dört dörtlük yapardım. Böyle bir şey olsun istemezdim.” dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

Rize Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Sarıcaoğlu’na ‘tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' ve 'tasarlayarak 2 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' ile 53 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Sanık Sarıcaoğlu, ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan ise delil yetersizliğinden beraat etti.

ALTUĞ VERDİ KİMDİR?

Altuğ Verdi, 1972 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1989 yılında Polis Koleji'nden, 1993 yılında Polis Akademisi'nden mezun olması akabinde, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi etti.

Ayrıca Altuğ Verdi, ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda Türkiye'yi temsil etti. 19.08.2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atandı.

(Altuğ Verdi)