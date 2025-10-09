Rize Valisi Baydaş: Yağışın bilançosu 1,2 milyar lira

Doğu Karadeniz'de geçen ay sonuna doğru bastıran sağanak nedeniyle Rize'de sel felaketi meydana geldi.

Yaşanan afetin ardından hasar tespit çalışmaları yapıldı, onarımlar başladı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, geçen ay kentte etkili olan şiddetli yağışların yalnızca İl Özel İdaresi ve belediye alanlarında 1,2 milyar liralık hasara neden olduğunu açıkladı.

"1977'DEN BERİ EN YÜKSEK YAĞIŞ"

Valilikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Vali Baydaş, 20 Eylül’de kentte büyük bir afet yaşandığını belirtti.

Baydaş, “36 saatlik bir sürede metrekareye 355 kilogramın üzerinde yağış düştü. Bu, 1977’den bu yana ölçülen en yüksek yağış miktarı. Allah’a şükür can kaybı yaşanmadı; sadece çökme kaynaklı bir trafik kazasında 5 vatandaşımız yaralandı.” dedi.

HASAR 1,2 MİLYAR LİRA

İl Özel İdaresi ve belediyelerin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Baydaş, şu bilgileri paylaştı:

Karayolları, DSİ, Milli Parklar ve Orman Bölge Müdürlükleri kendi alanlarında ayrı bilançolar çıkardı. Ancak yalnızca İl Özel İdaresi ve belediye alanlarında tespit edilen zarar 1,2 milyar lira. Bu kurumlar dışındaki hasar dahil değil.

"ZARARLARI GİDERMEK İÇİN HIZLA İHALELERE BAŞLIYORUZ"

Baydaş, gerekli yazışmaların bakanlıklarla yapıldığını ifade ederek, “Kısa sürede ihalelere çıkacağız. Zararı ve hasarı gidermeye çalışacağız.” diye konuştu.

DERE TEMİZLİKLERİNDE 2,8 MİLYON METREKÜP ÇALIŞMA

AFAD ve DSİ iş birliğiyle yürütülen dere ıslah ve temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirten Baydaş, “Türkiye genelinde 18 milyon metreküp dere temizliği yapıldı. Bunun 2 milyon 800 bin metreküpü sadece Rize’de gerçekleştirildi. Böylece dere kotunu koruyarak taşkın riskini azalttık.” ifadelerini kullandı.

FIRTINA VADİSİ'NDEKİ RİSKLİ YAPILAR YIKILIYOR

Vali Baydaş, Fırtına Vadisi üzerindeki riskli yapıların yıkım çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.