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Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri haline gelen başıboş sokak köpekleri, birçok bölgede can güvenliğini tehdit ediyor.

Sokaklarda yaşayan hayvanlar nedeniyle yaşanan kazalar, çocukların ve vatandaşların güvenliğini riske atarken, çözüm arayışları da artıyor.

Bu kapsamda Rize’de ise bu sorun için yenilikçi bir model uygulanıyor.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Ensonhaber’e verdiği demeçte, Rize’de sokak hayvanları sorununa yönelik geliştirilen modeli detaylarıyla anlattı.

"MECLİSİMİZ BU MESELEYİ ÇÖZMEK İÇİN İRADE ORTAYA KOYDU"

Baydaş, sokak hayvanlarıyla ilgili geçtiğimiz yıl Meclis tarafından önemli bir kanun düzenlemesi yapıldığını belirterek, “Meclisimiz bu meseleyi çözmek üzere irade ortaya koydu. Daha sonra bu konuyla ilgili bir uygulama yönetmeliği çıkarıldı. Sokak hayvanlarının nasıl toplanacağı, barınaklarda muhafaza edileceği, sahiplendirme meselesi ve sahiplendirme metoduyla ilgili çok detaylı bir tarifle hem kanuni düzenleme gerçekleşti hem de uygulama yönetmeliği yayınlandı.” dedi.

Baydaş, esas sorumluluğun belediyelerde olduğunu vurgulayarak, "Tabii burada esas sorumluluk belediyelerde. Belli nüfusa sahip ilçe belediyelerinde bu zorunlu hale geldi. İl belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri de burada asli sorumlu." diye konuştu.

RİZE'DE FARKLI BİR UYGULAMA VAR

Rize’de ise farklı bir uygulama gerçekleştirildiğini açıklayan Vali Baydaş, kanun ve yönetmelikten önce şehrin bütün belediyelerinin, merkez belediyesi, ilçe belediyeleri, beldeleri ve İl Özel İdaresi’nin dahil olduğu, her birinin meclislerinden oy birliğiyle geçen bir Rize Sahipsiz Hayvanlar Birliği kurulduğunu söyledi.

"RİZE SAHİPSİZ HAYVANLAR BİRLİĞİ'Nİ KURDUK"

Baydaş açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Biz Rize'de biraz farklı bir uygulama gerçekleştirdik. Bu kanun çalışmasından da yönetmelikten de önce bu meseleyi şehrimizdeki bütün belediyelerin, merkez belediyemiz, Rize belediyemiz, ilçe belediyelerimizin tamamı beldelerimizin dahil olduğu ve İl Özel İdaresi'nin de üye olduğu her birinin meclislerinden de oy birliğiyle geçen bir Rize Sahipsiz Hayvanlar Birliği kurduk. Mahalli İdare Birliği şeklinde.

Bu birliğe bütün belediyelerimiz, bütün yerel yönetimlerimiz gönüllü olarak ve oy birliği ile katıldılar. Birliğimize şunu da tahammül ederek tüzüğümüzde dedik ki bütün mahalli idareler kendi bütçelerinin yüzde birini bu birliğe aktaracaklar. O yüzden birlik ilimlerle de birliğin bütçesi oluşmuş oldu. Ekstra bir haricen bir kaynağa ihtiyaç duymadık. Benim başkanlığımda bu birliğimizi kurduk.

VALİ UYGULAMANIN DETAYLARINI AKTARDI

Burada Rize Belediyemizin, Belediye Başkanımızın yaptığı bir hayvan barınağı faal halde bulunuyordu ve Ardeşen Belediyemizin bir barınağı yine faal halde bulunuyordu. Buralarda kısırlaştırmalar yapılıyordu. Aslında geçmiş bu beş, altı yıllık dönemde çok ciddi oranda bir kısırlaştırma yapılmış. Ancak daha önce kanunun öngördüğü şey hayvanı yakala, kısırlaştır ve aldığın yere bırak yöntemiydi.

Oysa şimdiki kanunun yeni kanunun yöntemi hayvanı yakala, kısırlaştır ve barınakta muhafaza et veya sahiplendir. Tabii bunun için bir barınak oluşturulması gerekiyor. İçişleri Bakanımız, özellikle büyükşehir olmayan illerimizin bu mesele ile ilgili inisiyatif alınmasını talimatlandırdı. Biz zaten bu meseleye daha evvelden girişimde bulunmuş ve birliğimizi kurmuştuk. Hızlıca o birliğimizi faal hale getirdik, bütçelemesini yaptık, yer tespitlerini yaptık.

KISIRLAŞTIRILIP, DOĞAL YAŞAM ALANLARINA NAKLEDİLECEKLER

Şu anda Fındıklı ilçemizin sırtlarında geniş bir alanda doğal yaşam alanı inşaatımıza başladık bitmek üzere bayram sonrası o inşaatımızı tamamlayacağız ve hızlıca şunu yapacağız. Evvela mevcutta barınaklarda bulunan kısırlaştırılmış hayvanları o yeni yaptığımız doğal yaşam alanına nakledeceğiz. Daha sonra şehir merkezlerimizde halihazırda duran kısırlaştırılmış ve aşılanmış hayvanları toplayacağız.

Yine o doğal yaşam alanına nakledeceğiz. Daha sonra henüz kısırlaştırılmamış ve bir veteriner kontrolünden de geçmemiş hayvanları belediyelerimiz ve birliğimiz eliyle yakalayıp, Rize belediyemizin ve Ardeşen belediyemizin kısırlaştırma merkezlerinde kısırlaştıracağız. Barınaklarda yer açtığımız için, kısırlaştırma sonrası hayvanların belli bir bakım dönemini geçirmesini sağlayacağız ve onları doğal yaşam alanına nakledeceğiz.

BİRLİĞİN FAYDALARINI ANLATTI

Bu birliğin faydalarından biri de şudur, Tek bir belediyenin bu işi tek başına yapması ciddi bir bütçe yükü olurken, on dokuz yerel yönetim birlikte hareket ediyor. Böylece mali külfeti paylaşmış oluyoruz, fiziki imkanları ortak kullanıyoruz. Belediyeler arası yardımlaşma artıyor ve hayvanların toplanması sürecini hep birlikte yönetiyoruz.

Ayrıca kanun belediyelerin tek başına yaptığı masrafların bu alanda yapılan masraflara kanun diyor ki ben merkezi bütçeden size katkıda bulunacağım. Belediyelerin tek başına yaptığı masraflara geri dönüş katkısıyla birliklere yaptığı geri dönüş katkısı arasında yarı yarıya fark var. Biz bu alanda yaptığımız harcamaları merkezi bütçeden ibraz ettiğimizde belli bir oranda da karşılığını almış olacağız. Yine Milli Parklar Genel Müdürlüğü yapılan her kısırlaştırma ile ilgili de belli bir meblağda ödenek aktaracak.

"BAYRAM SONU FAALİYETİMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Bu belediyelerin her biri birliğe kendi meclislerinden oy birliğiyle karar alarak katıldıkları için, 'Ben buradan ayrılıyorum' ya da 'Ayrılmak istiyorum' gibi bir söylemde bulunacaklarını düşünmüyorum. Bu yöntemi hem İçişleri Bakanımıza hem de Tarım ve Orman Bakanımıza arz ettiğimizde, onlar da bu modeli örnek olarak değerlendirdiler.

Biz hızlıca uygulamaya başladık. İnşallah bir aksilik olmazsa, bayram sonrası bu çalışmamızı tamamlayacağız. Önce mevcutta bulunan küçük, irili ufaklı barınaklardaki hayvanları, ardından il ve ilçe merkezlerindeki sokak hayvanlarını, daha sonra da kademeli şekilde çevre bölgelerdeki hayvanları toplayacağız. Şu ana kadar hayvanları toplamaya başlamadık.

"YAZ SONUNA KADAR SOKAK HAYVANI SORUNUNU BÜYÜK ÖLÇÜDE ORTADAN KALDIRMIŞ OLACAĞIZ"

Şu anda yalnızca Rize merkezde belediyemize ait yaklaşık 500 hayvan kapasiteli bir barınak bulunuyor. Ardeşen ve Fındıklı’da ise daha küçük, birkaç yüz hayvan kapasiteli barınaklar var. Ancak toplamda tahmini olarak 9 bine yakın sahipsiz hayvan olduğunu öngörüyoruz. Ayrıca 4 binin üzerinde de sahipli hayvan mevcut. Aslında sokakta karşılaştığımız birçok hayvan, sahipli hayvanların yavrularından oluşuyor.

Çünkü sahipli hayvanlar kısırlaştırılmadığında bir doğumda yedi, sekiz, hatta dokuz yavru dünyaya gelebiliyor. Sahibi bunlardan yalnızca birini alıp geri kalanını sokağa bıraktığında onlar sahipsiz hale geliyor. Bu yüzden biz çok hızlı bir şekilde kısırlaştırma çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Doğal yaşam alanlarımız hayvanların sağlığını öncelikleyen, konforlu yapılar olacak. Tüm bu çalışmaları tamamladığımızda, inşallah bu yaz sonuna kadar şehir merkezlerinde sokak hayvanı sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırmış olacağız

"SOKAKLAR GÜVENLİ VE HUZURLU OLMALI"

Hayvan sahiplendirme süreci, hem kanunda hem de yönetmelikte açıkça tarif edilmiş durumda. Sayılar, yöntemler belirlenmiş. Hayvanseverler barınaklarımızı ziyaret edebilecek, denetleyebilecek ve hayvan sahiplenebilecek. Hatta mevsimlik sahiplendirme bile mümkün olacak. Örneğin yayla döneminde bir vatandaş hayvanı sahiplenip, dönüşte tekrar barınağa bırakabilecek.

Kanunun ve Tarım ile İçişleri bakanlıklarının bize talimatı da bu yönde. Evet, insan hayatı esastır, sokaklar güvenli ve huzurlu olmalı, ama hayvanların hayatı da değerlidir. Onlara da bir can olarak saygı göstermek zorundayız. Bu doğrultuda, içecekleri sudan yiyeceklerine kadar tüm detayları planladık. Türkiye genelinde yapılan uygulamalarda olumsuz bir duruma yol açmayacak şekilde azami hassasiyetle çalışıyoruz.

"YAZ AYLARINDA ŞEHİR MERKEZİNDE BULUNANLARDAN BAŞLAYARAK HAYVANLARI TOPLAYACAĞIZ"

Şu anda çok güzel bir çalışma yürütülüyor. Görüntülerde de izlenebileceği gibi haziran ayı sonunda bu alanın tamamlanmasını, bölmelerin bitmesini öngörüyoruz. Yaz aylarında, öncelikle mevcut barınaklardaki hayvanlardan ve şehir merkezlerinde bulunanlardan başlayarak hayvanları toplayacağız.

Kışın ise doğası gereği dağlara ve yaylalara çıkan hayvanlar, karla birlikte tekrar şehir merkezine dönüyor. Kış döneminde de şehir merkezine inen bu hayvanları toplayıp kısırlaştıracağız, aşılarını yapacağız, veteriner hekimlerimizin kontrolünden geçireceğiz ve ardından doğal yaşam alanlarında hayatlarını sürdürmelerini sağlayacağız. Eğer vatandaşlardan talep gelirse, sahiplendirilmelerini de mümkün kılacağız.”