Rize’de aşı karşıtı polis tehdit etti: Açığa alınacağını biliyor musun

Aşı karşıtı bir grubun yaptığı eylemde kimlik ibraz etmesi istenen şahıs, polisi “Açığa alınacağını biliyor musun” diyerek tehdit etti. Eylemci, çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

Koronavirüsten kurtulmak için aşılamanın hız kazandığı Türkiye’de hala aşı karşıtları ile mücadele var.

Sosyal medyada örgütlenen sonrasında da bunu sokağa çıkarak duyurmaya kalkışan aşı karşıtları, bunca ölüme rağmen inatla geri adım atmıyor.

Görüntüler Rize’den…

‘AŞI KORUMUYOR’ DEDİ, TEPKİ GÖRDÜ

Şehirde aşı karşıtı bir grup Memişağa Parkı'nda eylem yaptı.

Grup adına açıklama yapan Ali Osman Önder, aşının koronavirüs salgınına karşı korumadığını iddia etti.

Önder’e parktaki diğer vatandaşlar tepki gösterince, kısa süreli kargaşa yaşandı.

Eylemde polise ‘Açığa alınacağını biliyor musun’ diyen aşı karşıtına tepki VİDEO





“BUNU ÇEKİN…

Bunun üzerine parkta bulunan kolluk kuvvetleri olaya müdahale etti. Kimlik ibraz etmesi istenen Önder, bu kez polisle tartıştı.

“Bunu çekin sosyal medyada paylaşacağız” diyen aşı karşıtı, “Benim kimliğime burada da bakabilirsiniz” şeklinde konuştu.

“ŞİKAYET EDECEĞİM, AÇIĞA ALINACAKSIN”

Polisin “Tamam beyefendi kimliğini alayım” sözleri üzerine Önder, “Ben size kimlik ibraz etmek zorunda değilim” cevabını verdi.

Bir türlü kimliğini vermek istemeyen Önder, “Siz sicil numaranızı verin, ben sizi şikayet edeceğim. Ben sizi Süleyman Soylu’ya şikayet edeceğim. Açığa alınacağını biliyor musun?” dedi.

“SEN POLİSİ TEHDİT EDEMEZSİN”

Çevredeki vatandaşlar bu sözleri üzerine Önder’e tepki gösterdi.

“Sen polisi tehdit edemezsin” diyenler ile Önder arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Polisin araya girip kalabalığı dağıtması ile eylem son buldu.