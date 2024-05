İHA

Son yıllarda Doğu Karadeniz Bölgesi’ne gösterilen ilgi, turizmde konaklama çeşitliliğinin artmasına neden oldu.

Doğal güzellikleri ile ünlü bölgede sayıları giderek artan otellere bir de bungalovlar eklendi.

Kaçak yapılar yıkılıyor

Fakat Ardeşen ilçesi Fırtına Vadisi sınırları içerisinde bulunan bungalovların bazılarının turizm belgesi olmaması veya kaçak olarak yapılmasının tespit edilmesi üzerine yıkımları gerçekleştiriliyor.

Bunun üzerine Ardeşen’de konu ile ilgili gerçekleşen toplantıda konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, bungalovlara ruhsat çıkarmakla ilgili her türlü kolaylığı sağlamak istediklerini bu yüzden vatandaşların da kendilerine bir adım atmalarını istediklerini ifade etti.

"Bungalov ve turizm amaçlı konutların kullanılmasıyla ilgili ciddi bir yapılaşma var"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, bungalov tipi konaklamalı turizminde Rize’de olması gerektiğine vurgu yaptı.

Vali Baydaş, şu ifadeleri kullandı:

"Biz kamu olarak her türlü kolaylığı sağlayacağız"

Kamu olarak her türlü kolaylığı vatandaşlara sağlayacaklarını belirten Baydaş, şöyle konuştu:

Vergilendirilmiş kayıtlı olması lazım. Turizm işletmeciliği açısından, turizm işletme belgesi açısından da turizm sistemine dahil olması lazım. Dördüncü hususumuz denetime tabi olması lazım ve belki de bu konular içerisinde en önemlisi çevresel etkilerinin kontrol edilebilir olması lazım. Özellikle Fırtına Vadisi ağırlıklı konuşuyoruz. Bu yapılardan Fırtına Vadisi'ne doğrudan atılan, doğrudan Fırtına Vadisi'ne atıkların kontrolü ve bertarafı en az bu önceki saydığımız konular kadar önemli konular. Bunların her birini oturup madde madde daha evvel de konuşmuştuk ama bugün de üzerinden geçmiş olduk. Bungalov olması lazım. Biz bunu şu an bu tesisi yapan, işletenlerden daha fazla istiyoruz. Çünkü turizm çeşitliliği ve konaklama çeşitliliği açısından gereksinim duyuyoruz. Burada turist sayısı arttıkça, havalimanının kullanımı arttıkça, Rize'mize olan talep arttıkça konak ihtiyacıyla ilgili talep artacak. Biz kamu olarak her türlü kolaylığı sağlayacağız. Bu tesisleri işleten arkadaşlarımız da bu manada bizim attığımız bu adıma onlar da karşılık verecek.