Senai Demirci ile Ramazan’a Dair 21. Bölüm

Ensonhaber YouTube kanalında “Senai Demirci ile Ramazan’a Dair Programı”nın 21. bölümünde Demirci, “Nefesin kıymetini biliyor muyuz?” üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

Demirci, son bölümde “Nefesin kıymetini biliyor muyuz?” Konusu üzerine tespitlerde bulundu.

Senai Demirci, programda insanın her dem yeniden doğduğunu, nefesin ise “dünyada en ezber bozan şey” olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“HAYATTA KALMAK YAŞAMAK DEĞİLDİR”

“Nefes, tekrar gibi gelir, hazırdır, çantada kekliktir ama her zaman tazedir. Her zaman diridir.”

Demirci, nefes alıp vermenin tekniğini anlattığı ve nefesin çeşitli durumlara göre değiştiğini belirttiği anlatısında, nefeslerin sıkılaştığı modun Survivor modu, yani hayatta kalma modu olduğunu ifade etti.

Ancak hayatta kalmak ile yaşamanın farklı anlamları bulunduğunun da altını çizdi. Zihnimizin bizi mutlu tutmaya değil, ayakta tutmaya ayarlı olduğunu belirten Demirci’nin anlatımında öne çıkanlar şöyle:

“Zihin tekrarları sever. Alıştığın şey sana güven verir. İnsan alıştığı cehennemi cennet zanneder. Nefes burada imdadımıza yetişiyor. Nefes bize sadece hayatta kalmak için değil, yaşamanın da rehberi olabiliyor.

Her nefes ödünçtür. Bugün sadece bugündür. Her zaman bugünü yaşıyoruz, başka bir günü de yaşamayacağız. Yarın geldiğinde de o, bugün olarak anılacak.

“HATA HAYATA DAHİLDİR”

Ben ne kadar teoride yüzmeyi öğretirsem öğreteyim, yüzebilmek için suya girmek ve hareket ederek deneyimlemek gerek. Hayatla temas etmek gerek.

Temas etmekten korkmayacağız. Hayat hata yapmaktan ibarettir. Hata hayata dahildir. Hayat pişman olmayı da göze almak demektir.”