Rizeliler kayak merkezi istiyor: Tüm şartları taşıyor

Deniz manzaralı yaylada kayak keyfi...

Rize'nin Handüzü Yaylası, kayak yapmak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği bir yer olmaya devam ediyor.

DOĞA TUTKUNLARININ UĞRAK YERİ

Güneysu ilçesine bağlı 1800 rakımlı deniz manzaralı Handüzü Yaylası, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Yüksek rakımı sayesinde hem yayla havası hem de deniz manzarasını aynı anda sunan Handüzü Yaylası'nda, sislerin arasından görünen Karadeniz ile karla kaplanan ormanlar seyirlik görüntüler oluşturdu.

KAYAK MERKEZİ TALEBİ ARTIYOR

Kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metreye ulaştığı yaylada kayak tesisinin olmaması, kullanıcıların yaşadığı sıkıntıları artırıyor.

'RİZE'YE KAYAK MERKEZİ YAPILSIN'

Vatandaşlar, "Rize’ye kayak merkezi yapılsın" yazılı pankartlar açarak taleplerini dile getiriyor.

Ulaşımının kolay olması ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Handüzü, kar kalitesiyle de kayak tutkunlarının ilgisini çekiyor.

TESİS BEKLENTİSİ ARTIYOR

Kayak yapmak için yaylada buluşan vatandaşlar, kayak sporu için gerekli olan mekanik tesisin bir an önce yapılmasını istiyor.

KIŞ TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Sonuç olarak, Rize'deki kayak tutkunları, yetkililere seslenerek, Handüzü Yaylası'na bir kayak merkezi yapılmasını bekliyor.

Bu talep, bölgenin kış turizmine kazandırılması yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

RİZE'Yİ CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRİR

Handüzü Yaylası’nda bir kayak merkezi yapılması; bölge insanının spora kolay ve ucuz erişimini sağlar.

Ekonomik yükü hafifletir, aileleri bir araya getirir. Yerel kalkınmayı ateşler, istihdam yaratır.

Turizmi 12 aya yayar, Rize’yi kışın da cazibe merkezi yapar. İklim avantajıyla uzun vadeli, sürdürülebilir bir yatırımdır.

KAÇKAR DAĞLARI ÖNEMLİ POTANSİYEL TAŞIYOR

Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda kış turizmine kazandırılması hedefleniyor.

Bölge, yapılan yatırımlar ve doğal güzellikleriyle resmen İsviçre'deki Alp Dağları'nı andırıyor.

Kaçkar Dağları'nda da kış turizmine yönelik kayak tesisi yapılması için çalışmalar son sürat devam ediyor.