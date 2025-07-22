ROKETSAN yeni silahlarını İDEF 2025'te tanıttı

Savunma ve havacılık sanayisinde giriştiği büyük çalışmalarla adından söz ettiren Türkiye, değişen savaş paradigmalarına karşı savunma sanayiinde geliştirdiği yerli ve milli projelerle etkinliğini artırıyor.

Türkiye, askeri alandaki gücünü pekiştirirken, son yıllarda gösterilen gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda da ilgi görmesini sağlıyor.

Bu kapsamda Roketsan, Türkiye'nin savunma vitrini IDEF’te ilk kez sergilediği savunma sistemleri ile gövde gösterisi yaptı.

TÜRKİYE'NİN HAVA GÜCÜNE GÜÇ KATACAKLAR

Roketsan’ın fuarda lansmanını gerçekleştirdiği ve büyük beğeni toplayan yeni silahları; AKATA, GÖKBORA, TAYFUN, EREN, 300 ER ve ŞİMŞEK-2 olarak öne çıktı.

Roketsan’ın IDEF’25’te ilk kez sergilediği sistemler ve özellikleri şöyle:

AKATA

AKATA, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunan ATMACA Gemisavar Füzesi’nin denizaltından atılacak versiyonu olarak dikkat çekiyor.

Türkiye, üstün teknoloji ile donatılan AKATA ile dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu su altından güdümlü mermi atış kabiliyetini kazanacak.

AKATA, 250 kilometreyi aşan menzili ve yüksek patlayıcılı parçacık etkili harp başlığı ile Mavi Vatan savunmasına güç kazandıracak.

GÖKBORA

İnsanlı ve insansız savaş uçağı platformanlarında düşman hedeflere karşı bitirici bir rol alacak olan GÖKBORA ise, üstün güdüm yeteneği ve 100 deniz milini aşan menzili ile havadan gelecek her türlü tehdide cevap verebilecek yetenekte bir sistem olarak hava kuvvetlerinin en önemli vurucu güçlerinden biri olacak.

TAYFUN

Türkiye’nin en uzun menzilli ve milli imkanlarla üretilmiş balistik füzesi ünvanını taşıyan TAYFUN Füzesi’nin BLOK-4 Hipersonik versiyonu da IDEF’25’te ilk kez yer aldı.

TAYFUN BLOK-4 ile uzun menzillere ulaşılarak Türk savunma sanayisinde bir rekora daha imza atılırken, 7 tonun üzerinde bir ağırlığa sahip olacak TAYFUN’un bu yeni versiyonu, çok maksatlı harp başlığı ile hava savunma sistemleri, komuta kontrol merkezleri, askeri hangarlar, kritik askeri tesisler gibi birçok stratejik hedefi kilometrelerce öteden yok edebilecek.

EREN

EREN, SİHA, helikopter, kara araçları, yer konuşlu sistemler ve deniz platformlarından atılarak düşük hızda seyreden hava unsurları, zırhlı/zırhsız yer hedefleri ve anti-personel olarak kullanılabilecek.

EREN, üstün güdüm yeteneği, uzun havada kalış süresi ve 100 kilometrenin üzerinde menziliyle bu alandaki önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

300 ER

300 ER ise, Jet ve SİHA platformlarına entegre edilerek bırakma irtifa ve hızına göre 500 km’nin üzerinde menzili ile stratejik hedefleri, atıcı platformun düşman hava savunma unsurlarının tehdit alanına girmeden, kısa sürede etki altına alabilen, havadan atılan balistik bir füze sistemi olarak öne çıkmaktadır.

Hedef tiplerine göre çeşitlendirilebilir güdüm yöntemlerine ve harp başlıklarına sahip olan 300 ER, katı yakıtlı itki sistemisayesinde hedefleri kısa zamanda, yüksek süratle ve yüksek hassasiyetle etki altına alabilecek.

ŞİMŞEK-2

ŞİMŞEK-1 Uydu Fırlatma Aracı’nın ilk fırlatma testini 2027'de gerçekleştirmeyi planlayan Roketsan, 1.500 kilogram ağırlığındaki uyduları 700+ kilometre irtifadaki güneş eşzamanlı yörüngeye yerleştirmek üzere geliştirdiği ŞİMŞEK-2 Uydu Fırlatma Aracı ile de Türkiye’yi uzay liginde daha da yükseklere taşımayı amaçlıyor.