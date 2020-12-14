Meclis'in en genç milletvekili olan AK Partili Rümeysa Kadak, taciz ve tecavüz vakalarına sessiz kalan CHP'ye sert sözlerle yüklendi.

CHP'nin farklı il ve ilçe örgütlerinde yaşanan taciz ve tecavüz vakalarının patlak vermesi, kamuoyunun gündemine oturdu.

CHP yönetimi tarafından üzeri kapatılmak istenen skandallar Meclis'te de tartışma konularından biri oldu.

CHP'nin tecavüz vakaları karşısındaki sessizliğini tutanaklara geçiren milletvekili, Meclis'in en genç milletvekili olan AK Partili Rümeysa Kadak oldu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, şunları söyledi;

"Gençlerin mutsuz olduğu noktasıydı.. Bu noktada ben de araştırmanın sonuçlarınden memnun değilim. Ben de bu konuda çalışmalar yapıyorum. Sosyal hayat, eğitim ve istihdam alanlarında... Fakat açıkcası, madem bu konuda bu kadar dertlisiniz..





İLÇE BİNALARINIZDAKİ TACİZLER...

O zaman hazır buradayken sizden birkaç söz isteyeceğim. Mesela gençler bugün tacize uğrarken ilçe binalarınızda, mesela vekiliniz buraya gelip 'evet oldu, yine olacak' derseniz siz bu gençlerin mutlu olmasını bekleyemezsiniz. Ya da çocuklar ölürken, Yasin'ler yanarken, Aybüke öğretmen artık aramızda yokken, bu gençlerin mutlu olmasını bekleyemezsiniz.

Rümeysa Kadak'tan CHP'ye tecavüz sessizliği tepkisi VİDEO

GENCECİK KIZLARA DAĞDA PKK'LI TERÖRİSTLER TECAVÜZ EDİLİRKEN...

Gencecik kızlara dağda PKK'lı teröristler tarafından tecavüz edilirken, nasıl mutlu olmamızı beklersiniz. Madem bu konuda bu kadar dertlisiniz, o zaman çıkın burada yürekli bir şekilde tutarlı bir şekilde adımlar atın. "