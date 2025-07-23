Rusya-Ukrayna müzakeresi sonrası Hakan Fidan'dan açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Türkiye'nin diplomasiye olan katkısını sürdüreceğini vurguladı.

"BARIŞA AÇILAN KAPI: ATEŞKES"

Bakan Fidan, kalıcı barışa ulaşmanın temelinin ateşkesle atılacağını belirterek, “Nihai hedef, barışa giden yolu açacak bir ateşkestir” dedi.

"TÜRKİYE, ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIR"

Diplomasinin bir süreç olduğunu hatırlatan Fidan, “Taraflar bir mutabakata varırsa, Türkiye sürecin ilerlemesi için her türlü desteği sunmaya hazırdır” ifadelerini kullandı.