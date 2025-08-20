Rutte duyurdu: 2026 Nato Liderler Zirvesi Beştepe'de

2026 NATO Liderler Zirvesi, Türkiye'de yapılacak.

Bu sene Hollanda'da yapılan zirve dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirvenin 2026 yılında Türkiye'de olacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı açıklamasında, "Türkiye’ye yakışan bir NATO Zirvesi organize edeceğimizden hiç şüphemiz yok. Türkiye, bu tip uluslararası programları gerçekleştirme konusunda derin tecrübeye sahiptir.

Çeşitli şehirlerimizde kendinden söz ettiren böylesi büyük organizasyonlara imza attık. NATO Zirvesi için de kolları sıvamış durumdayız." demişti.

Bugün NATO Genel Sekreteri Rutte'nin açıklaması ile zirvenin yeni detayları da belli oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE YAPILACAK

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO'nun resmi internet sayfasından yayımlanan açıklamasında, 7-8 Temmuz 2026'da toplanacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağını bildirdi.

Rutte açıklamasında şunları kaydetti:

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Bu önemli toplantıya ev sahipliği yapacağı için Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Türkiye, 70 yılı aşkın süredir güçlü bir NATO müttefiki olup, ortak güvenliğimize çok kıymetli katkılarda bulunmuştur.



Sonraki zirvemizde, liderler NATO'yu güvenliğimize yönelik kritik tehditlere yanıt verebilecek şekilde daha güçlü, daha adil ve daha caydırıcı bir ittifak haline getirmeye devam edecek.

Türkiye 2004 İstanbul'un ardından gelecek yıl ikinci kez NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.