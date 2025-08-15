Sabahattin Önkibar'ın Şuayıp Birinci hakkındaki yalanı çöktü

Türkiye hareketli günlerden geçiyor...

Bu süreçlerde doğru bilginin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.

Ancak sosyal medya üzerinden yayın yapan gazeteciler ve sosyal medya kullanıcıları ise yalan yanlış bilgilerle dezenformasyon üretme peşinde.

BİR YALAN DAHA ÇÖKTÜ

Ortaya atılan son yalan, gerçeğin karşısında bir kez daha çöktü.

Gazeteci Sabahattin Önkibar, İBB soruşturmalarında adı geçen Mücahit Birinci'yle Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci'nin kardeş olduğunu iddia etti.

Her soy isimden kardeş çıkarmaya çalışan Önkibar'in yalanı çok geçmeden ortaya çıktı.

KARDEŞ DEĞİLLER

Soy isimleri aynı olan Mücahit Birinci ve Şuayıp Birinci'nin kardeş olmadığı öğrenilirken uzun yıllardır Sağlık Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Birinci, yaptığı çalışmalarla öne çıkıyor.

Özellikle sağlıkta dijitalleşmenin öncüsü olarak bilinen Birinci'nin çalışmaları, diğer ülkeler tarafından da yakından takip ediliyor.

İMZA ÇALIŞMALARIYLA TANINIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın gözde projesi olan e-Nabız sisteminin kurulmasında önemli çalışmalar yapan Birinci, vatandaşların hayatını kolaylaştıran pek çok adıma imza attı.

FRANSA'YA ÖRNEK OLDU

Öyle ki sistem yaygınlaştıkça Fransa, Türkiye'nin e-Nabız sistemini kopyalayarak kullanmaya başladı.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASININ ÖNCÜSÜ

Pandemi döneminde hastaların takibi ve sosyal aktivitenin sınırlanmasında önemli rol oynayan Hayat Eve Sığar (HES kodu) uygulamasında öncü ismi olarak bilinen Birinci, son olarak Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın güncellemesi ile Microsoft işletim sistemi arasındaki kopukluk nedeniyle birçok sektörü etkileyen küresel yazılım sorununun Sağlık Bakanlığı bünyesinde herhangi bir probleme neden olmadan önlenmesinde rol oynamıştı.

7 YILDIR GÖREV BAŞINDA

Uzun yıllardır Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı’nda müsteşar yardımcılığı olarak yapan ve Ağustos 2018’de Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanan Birinci, görevini başarıyla sürdürmekte.

TEKNOFEST’in danışma kurulu üyesi olan Birinci, sağlık teknolojileri ve sağlıkta yapay zekâ yarışmalarının gerçekleştirilmesinde öncülük etti.

Türkiye’nin sağlık politikaları ve yönetimi konusunda ilk think-tank kuruluşu olan TÜSAP’ın kurucusu ve yürütme kurulu üyesidir.

TÜRKSAT yönetim kurulu üyesi olan Dr. Birinci, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi yönetim kurulu başkanlığını da yürütmektedir.

DÜNYADA SAĞLIĞI ŞEKİLLENDİREN EN ETKİLİ 50 LİDERDEN BİRİSİ

Birinci, HIMMS tarafından 2021 yılında dünyada sağlığın geleceğini şekillendiren en etkili 50 liderden birisi seçilmiştir.

Türkiye’nin 'Sağlıkta Dijital Dönüşüm' sürecini yöneten Dr. Birinci, dijital sağlık yolculuğunda bölgesel ve küresel bazda örnek alınan çok sayıda bilişim projesini (e-Nabız, Teleradyoloji, SBA, MİZ, HSYS, ESİM, REÇETEM, Beyaz Kod, ASOS, SİNA, EKİP, e-Rapor Sistemi, HYP, MELİS, Korona Önlem, FİTAS, RUHSAD, ÖZDES, Sağlık Pano, Hayat Eve Sığar, Dr. e-Nabız, AŞILA, NeyimVar?, EVS, Afet Destek vb.) bizzat kurgulamış ve başarıyla hizmete alınmasına liderlik etmiştir.