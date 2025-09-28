Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaklara deprem uyarısı

Deprem gerçeği, bu kez Kütahya'da kendisini hissettirdi..

Bugün saat 12.59’da merkez üssü Kütahya’nın Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’dan da hissedildi.

SABİHA GÖKÇEN'DEN UÇUŞLAR GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Deprem sonrası Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrolörü, iniş yapan uçaklara deprem uyarısı yaptı. Pist kontrolü yapılacağı için uçuş trafiği yaklaşık 5 dakika durduruldu.

PİST KONTROLLERİ SONRASI UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI

Kontroller sırasında iki uçak pisti pas geçti. Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi ve uçuşlar normale döndü.