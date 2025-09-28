Kütahya'da 5.4'lük deprem: Şener Üşmezsoy soruları yanıtladı

Kütahya'da deprem...

Simav ilçesinde saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

İzmir, Uşak, Balıkesir, Bilecik, Bursa ve Kocaeli'de de hissedilen depremin 8,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY KÜTAHYA'YA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan depremleri değerlendirirken Kütahya’nın Simav ilçesine dikkat çekmişti.

Üşümezsoy, Simav’ın jeolojik yapısı nedeniyle büyük deprem potansiyeli taşıdığını ifade etmişti.

Bugün aynı bölgede 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÜŞÜMEZSOY SORULARI YANITLADI

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin ardın Habertürk'e değerlendirmelerde bulundu.

"SİMAV, EN AKTİF FAY"

Simav fayını bölgedeki en aktif fay olarak tanımlayan Üşümezsoy, "Simav fayı bağımısız bir faymış gibi davranıyor" dedi.

"6.5'LİK BİR DEPREM POTANSİYELİ BELİRTİYOR"

Şener Üşümezsoy Habertürk TV'ye yaptığı konuşamanını devamında şu ifadeleri kullandı:

Simav şehrinin altında bir düzlem var, o düzlem üzerinde kırılma oluyor. Simav fayı bölgedeki en aktif faylardan biri. Kendi içerisinde bir stres var. Simav'daki fayın uzunluğu iki ayrı fay olarak, kemer gibi yay gibi iki fay var. Bunlar 6,5 gibi bir deprem potansiyelini belirtiyor.

"BURANIN RİSKLİ OLDUĞUNU BELİRTMİŞTİM"