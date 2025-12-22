Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci arasında yeni mesajlar ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda her geçen gün yeni ve şoke eden ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Özellikle spiker Ela Rümeysa Cebeci ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ikilisinin, soruşturma kapsamındaki ifade ve açıklamaları gündemde önemli yer tutuyor.

Testleri pozitif çıktıktan sonra tutuklanan ve cezaevine gönderilen Cebeci'nin ek ifadesi alınırken Saran ile mesajlaşmaları ortaya çıkmıştı.

Yurt dışından gelerek ifade veren Sadettin Saran, aralarında geçen konuşmalardaki 'uyuşturucu madde' iması olan bölümleri kabul etmedi.

Ela Rümeysa Cebeci’nin "Müthiş bir şeymiş o bahçeden topla getir bana bir dahakine" mesajı hakkındaki soruya yanıt veren Saran, "İzlediğimiz bir filmdeki repliklerden kaynaklı kendi aramızda metafor şeklinde geliştirdiğimiz bir espridir. Benim kesinlikle böyle bir şeyle alakam olmaz." dedi.

YENİ MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Kan ve saç testi için örnek veren Saran'ın sonuçları beklenirken ikili arasındaki konuşmaların daha geniş bir bölümü kamuoyuna yansıdı.

Nedim Şener'in Hürriyet'teki köşesine taşıdığı diyaloglar şu şekilde:

"KOCA G...LÜM, GÜZEL G...LÜM"

31 Mayıs 2025

"Saran: Nice senelere koca g...lüm, güzel g...lüm diyemiyeceğim hatırlamıyorum nasıldı, kaç oldun 47 mi 48 mi oldun?

Cebeci: Kutlaman yeter, görüşelim bayramda nerelerdesin?

Saran: Bilmiyorum kızımdan haber bekliyorum... İstiyorsan belki yarın akşam buluşuruz seninle benim evde, İstanbul’da.

Cebeci: Olabilir doğum günümü kutlayalım, çok yalnızım.

"BEN ESCOBAR MIYIM"

Saran:Tamam teyitleşiriz, sende var mı ondan? Olma ihtimali yüzde 70. Asos’a gideceğim birazdan, geç dönmem herhalde, tamam? Konuşuruz hadi bye bye.

Cebeci: Ben Escobar mıyım? Nereden bulayım, sen yetiştiriyordun ya başkanım, yol birkaç dal takılalım.

Saran: Tamam bulurum.

"ONU İÇİNCE DAĞILIYORUM"

Cebeci: Akşam kaçta aldırırsın beni, 21.00 iyi mi? Arabayla gelmeyeyim, onu içince dağılıyorum.

Saran: Çok geç, daha erken.

Cebeci: Kaç?

Saran:19.00

Cebeci: İş yerinde kızlarla minik bir doğum günü kutlaması yapacağız, ayarlarım kendimi.

"ONLARI DA GETİR HEPİNİZE YETERİM"

Saran: Onları da getir, hepinize yeterim.

Cebeci: G...leri güzel değil, yoksa ben de düşündüm getirmeyi, kuru g...lüler, yine bir incelerim gideri olanı getiririm.

Saran: :)

02.06.2025

Saran: Gelgit Ela nasılsın?

Cebeci: Kafam hâlâ güzel, o nasıl bir şeydi!

Saran: Kızım laf dinlemiyorsun ki yavaş yavaş diyorum, böyle agresif insanlar gibi böyle şey yapıyorsun, bu ayarında bırak. Her şeyi abartıyorsun ya, neyse.

06.07 2025

Cebeci: E hani ekmiştin, artık serbest oluyor yasa tasarısı hazır, sana demiştim.”

SARAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞINI AÇIKLADI

Soruşturmaya yönelik yankılar devam ederken Saran, hakkında dolaşıma sokulan paylaşımların "itibar suikastı" olduğunu söyleyerek suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

Hakkında sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yapan Saran, şunları kaydetti:

"AÇIK BİR İTİBAR SUİKASTİ NİTELİĞİNDEDİR"