Sağanak yağış etkisini sürdürüyor: Sıcaklık düşmeye devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan tahminlere göre; ülkenin birçok bölgesinde yağışlar etkisini sürdürecek.

Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Artvin, Batman çevreleri ile Siirt'in kuzeyi ve Trabzon iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİRÇOK İLDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SOĞUK HAVALAR KENDİNİ GÖSTERİYOR

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 19

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24

Adana: Parçalı ve az bulutlu 26

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

Samsun: Çok bulutlu 20

Trabzon: Çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı 20

Erzurum: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 8

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu 21