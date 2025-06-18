Sağlık alanında yeni düzenlemeler Meclis gündeminde

AA

Türkiye’nin sağlık sisteminde kaliteyi yükseltmek ve vatandaşların güvenli sağlık ürünlerine erişimini sağlamak amacıyla önemli bir yasal düzenleme geliyor.

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler öncülüğünde hazırlanan ve önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifiyle, “Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli” kapsamında “Sağlık Türkiye Yüzyılı Programı” doğrultusunda yeni adımlar atılacak.

EK ÖDEMEDEN DAHA ÇOK KİŞİ FAYDALANABİLECEK

Teklife göre, eczacılar için toptan ilaç satışı ihlalleri ile ilaç takip sistemine bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımlar yeniden düzenlenecek.

Diş protez teknisyenliği ve nükleer tıp teknikerliği ihdas edilecek, sağlık meslek liselerinin diş protez programlarına öğrenci kaydı yapılacak.

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile Sağlık Bakanlığının bağlı kuruluşlarında ek ödemeye hak kazanan personelden Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında (TÜSEB) görevlendirilenler de ek ödemeden yararlanabilecek.

ÖZEL KURULUŞLARDA HAKSIZ REKABET ORTAMI YARATANLARA PARA CEZASI

Özel sağlık tesisleri için tanıtım ve bilgilendirme sınırını aşanlar ile yanıltıcı, aldatıcı, insan sağlığını tehlikeye düşüren veya haksız rekabet ortamı yaratan fiillerde bulunanlar hakkında idari para cezası uygulanacak.

Vatandaşların güvenli sağlık ürünlerine erişiminin artırılması amacıyla Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak tıbbi cihazların satış, reklam, dağıtım veya pazarlamasını yapan kişiler ile teknik servis hizmetini sunanlar ve sahte tıbbi cihazları piyasaya arz eden, piyasada bulunduran ve hizmete sunanlar idari para cezasına çarptırılacak.

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği ve optisyen-gözlükçüler odalarının organlarının oluşumu ve görevleri ile optisyenlik mesleğine yönelik disiplin hükümleri düzenlenecek.