Sahte diploma skandalının tüm ayrıntıları: Sistem nasıl kuruldu, soruşturmada kimler var

Türkiye bu skandalı konuşuyor...

Sahte diplomalar ve sahte akademisyenlerle tartışma konusu olan e-imza skandalı geçen yıl ortaya çıktı.

Ankara'da kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlenmesi ile ilgili soruşturmada 134 şüpheli hakkında geçtiğimiz aylarda dava açıldı.

İLK SORUŞTURMA 2024 YILINDA AÇILDI

Soruşturmanın fitilini e-imzasının kopyalandığını fark eden bir kamu görevlisi ateşledi.

Soruşturmada, TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul bayi/ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartları kullanılarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yöneticiler adına elektronik imza oluşturulduğu tespit edildi.

Soruşturma derinleştirilirken şüphelilerin çok sayıda kamu kurumuna ait sistemlere yetkisiz erişim sağladıkları anlaşıldı.

50 YILA KADAR HAPİS CEZALARI İSTENDİ

Soruşturmanın ikinci aşamasında ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Yükseköğretim Kurulu Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanları ve personeline ait e-imzaların kopyalanmasıyla ilgili, 20'si tutuklu 65 şüpheli hakkında daha iddianame hazırlanarak, ilk dosyanın da gönderildiği Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Şüphelilerin, 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet', 'resmi belgede sahtecilik', 'bilişim sistemine girme', 'verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlarından 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası istendi.

E- İMZA NASIL ÇIKARTILIYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iki ayrı iddianamede, şüphelilerin e-imzaları nasıl oluşturduğu bütün detaylarıyla anlatıldı.

Örneğin Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı’nın e-imzası, TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenli Hizmetleri A.Ş.’nin Adana bayisinde çıkartıldı.

Şüpheliler bunun için müştekinin gerçek kimlik bilgilerini kullandı ancak fotoğraf olarak da organizatörler arasında yer alan şüpheli Mıhyedin Yakışır’ın fotoğrafını yapıştırdı.

Bu e-imzayı onaya verenin ise aynı şirketin Adana bayi/ofisinde çalışan şüpheli Halil Erkoç olduğu anlaşıldı.

İddianamelerde e-imzaları çıkartan ve e-imzalara onay veren kişiler de şüpheliler arasında yer alıyor. Sadece şüpheli Mıhyedin Yakışır’ın fotoğrafı kullanılarak 6 kamu görevlisinin e-imzasının kopyalandığı tespit edildi.

KRİTİK POZİSYONDAKİ İSİMLER ADINA E-İMZA ÜRETTİLER

Sahte kimlik bilgilerinin kullanılarak elektronik imzaları kullanılan ve mağdur olan isimler tek tek tespit edildi.

Bu isimler arasında devletin kritik noktalarındaki kamu çalışanları yer aldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Arif Arısoy, YÖK Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanı Sibel İrkey, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fazıl Aydemir, İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Kemal İlday, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Başkomiseri Samet Dede, Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ahmet Mavi'nin de arasında bulunduğu 20 kamu kurumu personelinin e-imzalarının taklit edildiği ortaya çıkarıldı.

KAÇ DİPLOMA OLUŞTURULDU

Yetkisiz erişimle oluşturulan sahte diplomalar YÖK sistemine eklendi.

Sahte diploma alan şüpheliler kendilerine ait e- Devlet sistemlerinden sorguladıklarında adlarına çıkartılan diplomaları görebildiler. Çıkartılan sahte diplomalar arasında psikoloji, hukuk, inşaat mühendisliği, eczacılık gibi bölümler dikkat çekti.

Her iki iddianamede oluşturulan sahte diploma sayısı 45 olarak belirlendi.

ÇETE LİDERİ KİM

Soruşturma kapsamında e-imza sahtekârlığına imza atan şüpheliler 6 kişiden oluşuyor.

Çetenin liderliğini ise daha önce de benzer sınav usulsüzlüklerine ilişkin soruşturmalarda adı geçen ve 5 yıl cezaevinde kalan Ziya Kadiroğlu yapıyor.

Düzce Üniversitesi’nde doktora yapan Kadiroğlu çevresinde 'Ziya Hoca' ismiyle biliniyor.

İddianamelerde 6 şüpheli için 'organizatörler' tanımı yapılıyor.

KAÇ E – İMZA ÜRETİLDİ

Şüphelilerden Ayhan Ateş ifadesinde "Ziya Kadiroğlu’nun e-imza olaylarının en başındaki kişi olduğunu, 270 e-imza üretildiğini, yine joker eleman olarak tabir edilen çok iyi yabancı dil bilen Yakup isimli şahsın 2006-2010 yılları arasında yapılan yabancı dil sınavlarına sokularak sınavlarda başarılı puanlar aldırıldığını ve üniversitelere öğretim görevlisi, akademisyen olarak yerleştirilen Türkiye geneli 400’den fazla kişi olduğunu, birçoğunun doçent ve profesör olduğunu" iddia etti.

Ateş’in sorgusunda bu kişilerin kim olduğuna ilişkin bir açıklamada bulunmadığı öğrenildi.

İddianamede, bu iddiaya ilişkin savcılığın bir tespiti de yer almadı.

SAHTE İMZALARLA İŞLEM YAPTILAR MI

İddianamelerde şüphelilerin elde ettikleri sahte üniversite, lise diploması ve sürücü belgesi ile kamuda herhangi bir işlem yapıp yapmadıklarına ilişkin bir tespit yapılmadı.

Ancak kaynaklar, söz konusu şüphelilerin sahte belgelerle kamuda herhangi bir işlem yapmadıklarını iddia etti.

Şüphelilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Satış Daire Başkanı’nın bilgisi dışında adına düzenlendiği e-imza ise işlem yapılamadan ortaya çıkarıldı.

Bakanlık suç duyurusunda bulunarak kayıtlarda yapılabilecek olası bir usulsüzlüğün önüne geçti.

YATAY GEÇİŞ İÇİN NOT YÜKSELTİLER

Şüphelilerin, kendilerine başvuran kişiler için üniversitelerin sistemlerine yetkisiz erişim sağlayarak not ortalamalarını bile yükselttikleri de belirlendi.

İddianamede şüpheli olarak yer alan Ahmet U., 2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü kazandığını, 2016 yılında Merkezi Yatay Geçiş Sistemi ile üniversite sınavında almış olduğu puan ve başarı sıralaması ile İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’ne yatay geçiş yaptığını söyledi.

Ancak Ahmet U. not ortalamasının yükseltilmesi ile ilgili herhangi bir ilgisi olmadığını, buna ilişkin bilgisinin olmadığını iddia etti.

POLİS MEMURU BİLE VAR

Siber ekipler ayrıca Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı adına sahte kimlik kullanmak suretiyle üretilen elektronik imza ile OBS sistemi üzerinden işlem yapılan kimlik bilgileri bulunan şahısların, yasal yollardan öğrenci /mezun olup olmadıklarını sorguladı.

Tespitlere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Alper Kaan Ç., Adıyaman Besni Kaymakamlığı görevlisi Ahmet Y. gibi 8 farklı ismin üniversiteye yasal yollardan kayıt yaptıran öğrenci/mezun olmadıklarını saptadı.

SAHTE MÜHENDİS BARAJ PROJELERİNDE GÖREV ALMIŞ

Usulsüz olarak Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği bölümünden mezuniyeti oluşturulan ve YÖK sistemine eklendiği tespit edilen bir diğer isim ise Mehmet Baykara isimli Malamira İnşaat ve Sondaj isimli şirketin Yönetim Kurulu Başkanı'ydı.

Baykara'nın yönetim kurulu başkanı olduğu şirketin Ilısu Barajı, Şırnak Barajı, Uludere Barajı gibi çeşitli projeleri üstlendiği ve tamamladığı ortaya çıktı.

SAHTE DİPLOMAYLA ÜNİVERSİTENİN GENEL SEKRETER VEKİLİ OLDU

Bir diğer usulsüz olarak üniversiteden mezun olan ve YÖK sistemine eklendiği tespit edilen isim ise Antalya Belek Üniversite'sinde Genel Sekreter Vekili olan Muhammet Kaya oldu.

Kaya'nın ayrıca 2011 yılında 'resmi belgede sahtecilik', 2013 yılında ise 'dolandırıcılık' suçlarından arşiv kaydına rastlandı.

KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜN SPONSORU DA SAHTE DİPLOMACI ÇIKTI

Ege Üniversitesi'nden usulsüz olarak İnşaat Mühendisliği bölümünden mezuniyeti oluşturulmuş ve YÖK sistemlerine eklenen bir diğer isim ise Emre Gökdemir oldu.

Gökdemir'in Ankara'da faaliyet gösteren Gökdemir İnşaat Mühendislik Mimarlık Müteahhitlik isimli şirketin sahibi olduğu ayrıca firmanın Keçiörengücü Spor Kulübü'ne isim sponsoru olduğu ortaya çıktı.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Soruşturmada hazırlanan iddianamelerde sahte üniversite, lise diploması ile yatay geçiş için not yükselten ve sürücü belgesi alan şüphelilerin isimleri tek tek yer aldı.

En çok dikkat çeken isimler ise birçok TV programına çıkan şüpheli Abdullah Volkan Uçak adına düzenlenen 'psikoloji', II. Abdülhamit’in torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu’nun 'tarih' diploması ve Nizam-I Cedid Derneği Genel Başkanı Nizam Perk’in 'inşaat mühendisliği'ne ilişkin sahte diplomalar oldu.

OKUMA YAZMASI OLMAYANA EHLİYET

Şüphelilerin sadece sahte üniversite ve lise diploması üretmekle kalmadığı belirlendi. Şüphelilerin Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı e-imzasını kullanarak ehliyet sınavlarından başarısız olan kişileri başarılı gibi göstererek, sisteme ekledikleri tespit edildi.

Şüphelilerin okuma yazması olmayan kişilere bile ehliyet çıkardığı belirlendi.

Organizatörler arasında yer alan şüphelilerden Zeynep Karacan’ın, Gamze isimli bir çalışanı ile "Gamze, Sinan bey vardı. Kerim’in patronu hatırlıyor musun, onun bir tanıdığı varmış, ehliyet istiyor ama okuma yazması yokmuş, 3 ise 5 verir falan diyo" şeklindeki mesaj attığı belirlendi.

DAVALAR BİRLEŞTİ

Soruşturmanın ilk ayağında savcılık 134 şüpheli hakkında dava açtı. Tamamlanan ikinci iddianamede ise 65 şüpheli yer aldı. Böylece toplam 199 şüpheli dosyada yer aldı.

Ancak savcılık dosyaları ayrılan şüpheliler yönünde soruşturmaya devam ediyor. Şüphelilerin sayısının artabileceği bildirildi.

Şüphelilere “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, elektronik sertifikalarda sahtekârlık, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçlarından ceza talep edildi.

134 şüpheli yönünde açılan davaya başlandı. İkinci iddianame de aynı mahkemeye sunuldu. Davaya bakan Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi de her iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi. Tüm sanıklar 12 Eylül’de bir kez daha hâkim karşısına çıkacak.