Sahte e-imza davası sanığı Ziya Kadiroğlu yeniden cezaevine gönderildi

10 Ekim’de adli kontrolle serbest bırakılan Ziya Kadiroğlu’nun tahliyesine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren nöbetçi ağır ceza mahkemesi, Kadiroğlu’nun tutuklanmasına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma doğrultusunda 17 Ekim'de İstanbul'da yakalanıp Ankara'ya getirilen Kadiroğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Kadiroğlu, çıkarıldığı Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemlerine hukuka aykırı girmek suretiyle menfaat temin etme" suçlarından da tutuklandı.

BAŞSAVCILIK 1 YIL İZ SÜRDÜ, MAYIS'TA DÜĞMEYE BASILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 Ağustos 2024'te başlatılan soruşturmalar kapsamında, bazı kamu kurumlarının bilişim sistemlerine girerek sahte e-imzalarla işlem yaptıkları tespit edilen kişiler hakkında 21 Mayıs'ta kamu davası açıldığını belirtti.

Suç ihbarının ardından başlatılan soruşturmanın yaklaşık 1 yıldır tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü aktaran Tunç, şöyle devam etti: