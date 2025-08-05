'Sahte psikolog' olarak lanse edilen Volkan Uçak'tan ilk açıklama: Denklik almak istedim

Türkiye bu olayı konuşuyor...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 27 Mayıs tarihinde bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarını taklit ederek, kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sahte üniversite mezuniyet belgesi ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik operasyon düzenlendi.

'SAHTE PSİKOLOG' OLARAK TANINIYORDU, TUTUKLANDI

16 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonda 58 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birçoğu tutuklandı.

Tutuklanan isimler arasında kamuoyuna "sahte psikolog" olarak lanse edilen bilinçaltı eğitmeni Abdullah Volkan Uçak da bulunuyordu.

50 GÜN CEZAEVİNDE KALDI

Uçak, başka bir sanığın verdiği "Abdullah Volkan Uçak'ın konuyla hiçbir alakası yok. Biz sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol ederken Abdullah Volkan Uçak'ın bilgilerini kullanarak sahte diploma yaptık" demesi üzerine Uçak, 17 Temmuz 2025 tarihinde Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı ile tahliye oldu.

İLK KEZ KONUŞTU

Tahliye olan Uçak, hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uçak, internet üzerinden İrlanda'da bulunan Dublin Üniversitesi'nden psikoloji eğitimi aldığını, yüksek lisans da yaptığını söyledi.

Uçak, Türkiye'de bu alanda çalışabilmek için denklik gerektiğini, bu nedenle de denklik alabilmek için yine internet üzerinden araştırma yaptığını, aynı zamanda da bu alanda birçok kurumdan sertifika alıp sosyal medya üzerinden danışanlarına yardımcı olmaya başladığını ifade etti.

"BEN DENKLİK İSTEDİM"

Uçak, "Denklik yapmak için araştırma yaparken, internet üzerinden bir firma ile tanıştım. Onlar da benden lise ve üniversite diplomamı istediler. Ayrıca e-devlet şifremi de istediler. Ben de denklik alacağım için verdim. Sonra bana denklik yerine diploma gönderdiler. Ben de benim diplomam var ben denklik istedim. Bu nedir sizi şikayet edeceğim dedim. Daha sonra bunlarla bir daha irtibatım olmadı" dedi.

"BENİM BUNLARLA HİÇBİR ALAKAM YOK"

Uçak, Mayıs ayında yapılan operasyonda gözaltına alındığını belirterek şöyle devam etti:

Ben bana diploma gönderince bunlarla bir daha hiç görüşmedim. Ben denklik almak için görüşmüştüm. Benim bunlarla hiçbir alakam yok. Ancak kamuoyunda sahte psikolog olarak lanse edildim. Benim elimde diplomam var ben sahte psikolog değilim. Üstelik diplomam uluslararası bir diploma. Diplomanın yanı sıra birçok da sertifikam var. Ben bunlar yüzenden 50 gün tutuklu kaldım. Daha sonra bu sistemi hazırlayan sanığın 'Uçak'ın bu konuyla bir alakası yok. Bize denklik için başvurdu. Biz de e-devlet şifresini alınca yaptığımız sistem çalışıyor mu çalışmıyor mu diye diploma yaptık' diye ifade vermesi üzerine serbest kaldım.

"GEÇMİŞTE HALICILIK YAPTIM"

Uçak, son günlerde de "Sahte psikolog halıcı çıktı" diye haberlerin paylaşıldığını anlatarak, "Evet ben geçmişte halıcılık yaptım. Benim psikolog olmam halıcı olmama engel değil ki. Eşimin üzerine halı yıkama firması vardı. O işi de yaptım. Ancak kesinlikle sahte psikolog değilim. Benim bu sanıklarla uzaktan yakından alakam yoktur" diye konuştu.

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ"

Avukat Sıdıka Cin ise müvekkilinin haksız yere tutuklandığını, bu şüphelilerle hiçbir alakasının olmadığını, denklik almak isterken bu şahıslara denk geldiğini, kendisine denklik yerine diploma gönderildiğinde hemen tepkisini verdiğini, şikayetçi olacağını söylediğini dile getirdi.

Cin, bu haberleri yapanlardan da şikayetçi olacaklarını söyledi.

Avukat Coşkun Karakuş ise müvekkilinin haksız yere kamuoyunda linç edildiğini, sahte psikolog olmadığını, birçok danışanı olduğunu, birçok danışanını da iyileştirdiğini ifade etti.