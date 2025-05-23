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Özel Haber

Sakarya’da ambalaj atıklarının geri dönüşümünde yeni bir dönem başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın başlattığı Depozito Yönetim Sistemi ile vatandaşlar artık ambalaj atıklarını çöpe değil, paraya dönüştürmek için iade makinelerine bırakıyor.

Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen proje ilk etapta pilot il seçilen Sakarya’da uygulamaya alındı.

DEPOZİTO İADE SİSTEMİ SAKARYA’DA TANITILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün Sakarya’da düzenlenen lansmanda Sıfır Atık kapsamında geliştirilen Depozito İade Sistemi’ni tanıttı.

Sistem, Türkiye’nin yerli ve milli teknolojisiyle geliştirilen otomatlar sayesinde geri dönüşümde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

AMBALAJ ATIKLARI ARTIK DEĞERLİ

'DOA' logosu bulunan plastik, cam şişe ve alüminyum kutular artık çöpe değil, Depozito İade Otomatları’na bırakılıyor.

Bu makineler, 0,1 ile 3 litre arasındaki ambalajları kabul ediyor ve yalnızca üzerinde depozito işareti bulunan ürünler otomatlar için uygun sayılıyor.

DEPOZİTO İŞARETİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

2025’in başından itibaren üretilen tüm ambalajlarda depozito işareti bulunması zorunlu hale getirildi.

Bu işaret bulunmayan ürünlerin piyasaya sunulmasına izin verilmiyor.

Otomatlar, bu ambalajları tanıyor ve karşılığında vatandaşların mobil uygulamadaki dijital cüzdanına teşvik bedeli aktarıyor.

UYGULAMA NASIL İŞLİYOR

Vatandaşlar, öncelikle cep telefonlarına “DOA” uygulamasını indiriyor.

Otomata gelindiğinde uygulamadaki QR kod okutuluyor ve ambalajlar makineye bırakılıyor.

Sistemde biriken bakiye anlaşmalı market, restoran ve mağazalarda QR kodla harcanabiliyor ya da banka hesabına aktarılabiliyor.

SAKARYA BAŞLANGIÇ, HEDEF 81 İL

2019’da Kızılcahamam’da başlayan uygulama, Şubat 2025 itibarıyla Sakarya’da 26 noktada 30 cihazla hayata geçti.



2025 sonunda Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanan uygulama kapsamında bugüne kadar 1,5 milyon ambalaj geri kazanıldı.

ÇEVRE KAZANIYOR, EKONOMİ DESTEKLENİYOR

Yapay zeka destekli otomatlar sayesinde günlük ortalama 30 bin ambalaj toplanıyor.

Sistemin yıllık 520 milyon avro ekonomik katkı sağlaması bekleniyor.

Aynı zamanda plastik kirliliği azalacak, enerji tasarrufu sağlanacak ve yerli üretime destek verilecek.